「自願減量專案」是依《氣候變遷因應法》及《溫室氣體自願減量專案管理辦法》建立的國內碳權機制，環境部推動自願減量專案以來，已註冊通過54案。台灣土地銀行日前啟動自願減量專案碳權額度申請作業，近期通過58公噸減量額度，成為首家取得新版碳權的企業。

自願減量專案2023年正式啟動註冊後，已註冊通過54案。臺南市政府環境保護局今年6月成為首個申請新版碳權額度的單位，當時台南市環保局利用「臺南市設備汰舊換新計畫-換裝高效率空調」專案，申請11公噸碳權。時隔近5個月，終於出現首家企業申請新版碳權，為土地銀行利用「草屯、高雄、台中、大甲、沙鹿分行太陽光電設置計畫」申請58噸碳權。

臺灣土地銀行推動的「草屯、高雄、台中、大甲、沙鹿分行太陽光電設置計畫」，屬於「減少或避免排放類型」的微型規模自願減量專案。本專案由土地銀行全額出資、自主維運且未申請任何政府補助，100%享有減量額度。

專案於上述5家分行屋頂建置總裝置容量達297.6kW的太陽光電發電設備（高雄74.74kW、草屯63.96kW、台中59.57kW、沙鹿59.29kW、大甲40.04kW），設備壽齡至少20年。所發電力採「自發自用」模式，直接併入分行內部電網取代台電用電，不進行躉售，亦未申請再生能源憑證（T-REC）。

在減量效益與方法學方面，本案採用「AMS-I.F再生能源電力之控制使用及微電網」方法學，計入期為期10年（民國114年5月2日至124年5月1日）。預估每年可減少約359,425度（kWh）的台電用電量，在專案排放與洩漏量皆為零的條件下，平均年減碳量達178公噸二氧化碳當量（tCO2e），10年總減量效益預估達1,780噸。此外，因屬微型規模專案，依法得免除環境衝擊分析與公眾意見程序，並透過雙重電表與雲端監控系統確保發電數據的準確性。