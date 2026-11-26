39歲重返銀行業，年齡是否成為求職障礙？近日有網友在社群平台發文，擔憂銀行業偏好年輕新鮮人，引發中年轉職討論。1111人力銀行26日指出，金融業持續徵才，合作金庫銀行明年預計招募約800人，起薪介於4萬5,800元至6萬2,500元；此外，金融營業人員隨年資增加，平均月薪也可由4.2萬元提高至6.5萬元。

近期一名39歲網友在社群平台發文，透露自己有意重返銀行業，卻擔心年齡成為求職阻礙，並質疑企業是否更應重視工作態度、學習意願及責任感，而非單純以年齡作為錄取依據。

1111人力銀行發言人曾仲葳表示，金融業選才不單以年齡作為評估標準，工作態度、專業能力、學習意願及過往經驗，都是企業衡量人才的重要指標。年輕新鮮人具備學習及培育潛力，而擁有職場歷練的中高齡求職者，則可發揮溝通協調、客戶經營及風險判斷等經驗優勢，兩者各有競爭力。

1111人力銀行指出，公股銀行已陸續啟動2027年度新進人員甄試，合作金庫銀行及華南永昌證券也透過1111人力銀行延攬人才，合計釋出195筆工作機會，涵蓋金融科技、風險管理、財富管理、證券業務及資訊等領域，提供不同資歷求職者選擇。

其中，合作金庫銀行2027年度新進人員甄試首波招募106名專業人才，全年預估徵才規模約800人，起薪介於4萬5,800元至6萬2,500元。

不過，從企業實際招募結構來看，年輕族群仍占多數。根據合庫金控《2025年永續報告書》，去年新進員工共667人，其中未滿30歲者占約59%，新進人員留任率則提升至89.21%。

薪資方面，1111人力銀行薪資公秤統計顯示，以大學學歷的金融營業人員為例，工作年資未滿一年者平均月薪4.2萬元，年資一至三年提高至4萬6,200元，三至五年達5萬400元，五至十年為5萬8,800元，十年以上則可達6.5萬元，顯示金融專業及工作經驗累積，也反映在薪資待遇上。

曾仲葳指出，中年求職者若有意重返金融業，可積極盤點既有專業與職場經驗，並透過金融證照、數位技能及專業知識提升，增加轉職籌碼。