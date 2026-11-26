面對通膨與長壽時代，民眾不僅要把資產「保管好」，更要思考如何讓資產「用得久」。台北富邦銀行創新推出「規劃型金錢信託線上投資」服務，將基金單筆申購、單筆贖回及預約交易管理全面導入行動銀行，讓客戶可在信託契約及風險控管機制下，得以自主掌握交易時點，靈活管理信託資產，兼顧資產安全與長期增值需求。

根據內政部今年公布的「114年簡易生命表」，國人平均壽命升至81.27歲，較前一年增加0.5歲；行政院主計總處統計亦顯示，2026年上半年消費者物價指數（CPI）平均較上年同期上漲1.70%。隨著退休生活延長、物價持續上升，信託資產若僅以現金形式持有，不僅實質購買力可能逐年下降，也可能因長期支應生活、醫療及照護費用而加速消耗。因此，信託除了「守住資產」，也需要在符合個人需求及風險承受度的前提下適度投資，為資產爭取增值機會並延長可使用年限。

北富銀表示，信託與投資具有互補作用，信託可透過契約約定管理權限、資金用途及給付方式，避免資產遭不當挪用；投資則可依照委託人的需求及風險屬性，提升資產運用效益。過去金錢信託雖可投資基金，但相關交易須於銀行營業時間親赴分行辦理，對行動不便、居住外地或由信託監察人負責管理資產的客戶而言不夠便利，也較難即時因應市場變化與資金需求進行調整。此次推出信託線上投資基金的服務，客戶能不受時間與地點限制進行基金單筆申購、單筆贖回及預約交易管理，讓信託資產運用更具彈性，實現「守得住、用得久」的目標。

北富銀致力提升信託服務品質，打造「信託數位管家」，推出信託帳戶線上查詢、帳戶異動通知、線上給付申請、信託線上簽約、線上新增信託監察人及規劃型金錢信託線上投資等創新服務，讓客戶能輕鬆完成各項信託管理。同時，北富銀更積極開發「五利傳富」、「年年信福」及「預見信福」等多元商品，滿足民眾退休準備、安養照護及資產傳承需求。自「信託2.0計畫評鑑」開辦以來，北富銀已四度獲選績優銀行，展現長期深耕信託業務的卓越成果。

信託承載的不只是資產管理，更是民眾對未來生活與家人照護的長期託付。未來，北富銀將持續結合信託專業、數位科技與完善風險管理，建構涵蓋資產累積、退休安養、家庭照護及財富傳承的全方位服務，陪伴民眾從容因應不同人生階段，成為民眾最值得信賴的金融好夥伴。