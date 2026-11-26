法銀巴黎投顧向金管會申請成為安盛（AXA）環球系列與安盛投資管理股票基金系列之新任在台總代理人，已於2026年9月11日獲准，總代理人移轉生效日訂為11月1日。此代表目前在台核備之11檔安盛境外基金之總代理人，於11月1日起移轉為法銀巴黎投顧。

法國巴黎銀行集團於2025年7月1日完成收購安盛投資管理。安盛投資管理現已隸屬於法國巴黎銀行集團，並與法國巴黎資產管理（BNP Paribas Asset Management）及法國巴黎不動產投資管理攜手，共同成為全新的法國巴黎資產管理品牌，打造全球長期儲蓄與投資平台。

此次收購後，法國巴黎資產管理的相關法人實體之整併與精簡作業已於2025年底展開，並於2026年全年持續進行。法銀巴黎投顧為法國巴黎資產管理在台灣之子公司，此總代理移轉代表法國巴黎資產管理完成在台之業務整合。

境外基金資訊觀測站統計，截至2026年9月30日，法銀巴黎投顧總代理之法巴系列基金在台規模為201.3億元，安盛系列基金在台規模為93.7億元。