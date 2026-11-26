根據衛福部統計，今年 8 月國人重大傷病領證數再增 1.5 萬，總領證數突破 110 萬。安達人壽表示，重大傷病帶來的影響龐大，包括醫療費用支出、工作收入中斷、照護安排等。因此如何透過保單提供充足的保障，成為規劃醫療保障時的重要考量。

華南銀行攜手安達人壽開賣「卡放心美元重大傷病終身健康保險」。商品透過整筆給付及涵蓋心血管特定傷病等設計，提供保戶更完整的保障，協助民眾及早為可能面臨的健康風險做好準備。

為回應保戶需求，「安達人壽卡放心美元重大傷病終身健康保險」希望讓民眾在面對重大傷病時，多一份可依靠的保障。商品提供限期繳費、終身保障設計，民眾可依規劃選擇 10 年、15 年或 20 年繳費，保障則延續至 100 歲。若首次罹患條款約定之重大傷病，即可申請整筆給付，且不以住院為必要條件，理賠金可靈活運用於治療或休養。保障範圍依據健保署公告之重大傷病範圍設計，涵蓋 22 大項、超過 300 細項，未來若健保新增項目，也會同步納入保障範圍內；同時，商品也額外納入 5 項心血管特定傷病，並提供失能豁免保費機制，讓保障更完整。

以 40 歲男性投保「卡放心」為例，保險金額 30,000 美元、繳費 15 年期，年繳保險費為 1,500 美元，如選擇金融機構轉帳，保費折扣後為 1,485 美元。若於 45 歲時經醫師診斷初次罹患需積極或長期治療之癌症，即可領取重大傷病保險金 30,000 美元，給付後契約即終止。

安達人壽卡放心美元重大傷病終身健康保險，涵蓋衛福部公告的全民健康保險重大傷病項目，且為目前市面上少見以美元計價的重大傷病險，很適合有美元資產配置需求之保戶，作為兼顧保障與資產規劃的選擇。