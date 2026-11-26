隨著詐騙手法日益複雜、發生的速度也持續加快，風險正持續擴大。Visa 2026 年委託 Forrester Consulting 進行研究發現，亞太地區受訪的金融機構主管中，有 60%表示過去一年來詐騙手法變得更加複雜，另有57%指出詐騙發生的速度加快。同一期間內，受訪機構因支付詐騙蒙受的平均損失，相當於1,280萬美元。

2026-11-26 12:09