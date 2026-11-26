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台股勁揚千點 新台幣午盤強升1.76角站回32元
台灣今天股匯雙漲，隨著美國301關稅利空淡化，台股盤中勁揚逾1200點，最高衝上39396點；台北外匯市場新台幣兌美元今天早盤一度強升逾2角，回到32元價位，中午暫收32.95元，強升1.76角，成交金額8.77億美元。
美國貿易代表署（USTR）發布301條款調查報告，提議對14個經濟體加徵關稅，其中台灣擬議稅率最高15%，且不疊加既有最惠國（MFN）關稅，半導體、鋁製品及專利藥品等項目也納入擬議豁免清單。
關稅不確定性顯著降溫，市場恐慌情緒緩解，買盤湧入推升台股走高，盤中最高衝上39396.66點、勁揚逾1200點，至中午12時左右仍站穩39000點之上，上漲約900點。
隨著台股強彈，加上美國感恩節假期外資匯出力道稍減，新台幣強勢走揚，今天早盤最高攻上32.92元，勁揚2.06角。
新台幣兌美元今天開盤價為33.12元，早盤最高32.92元、最低33.136元。
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