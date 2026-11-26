隨著詐騙手法日益複雜、發生的速度也持續加快，風險正持續擴大。Visa 2026 年委託 Forrester Consulting 進行研究發現，亞太地區受訪的金融機構主管中，有 60%表示過去一年來詐騙手法變得更加複雜，另有57%指出詐騙發生的速度加快。同一期間內，受訪機構因支付詐騙蒙受的平均損失，相當於1,280萬美元。

Visa 26日宣布於亞太地區推出全新Visa資安情報平台（Visa Threat Intelligence Platform），協助金融機構偵測並防範可能導致詐騙與財務損失的網路威脅。Visa 資安情報平台整合網路安全與支付情資，結合Visa保護全球支付網絡的資安技術與能力。

Visa 台灣總經理黃慧琴表示，隨著網路攻擊日益頻繁且針對性更強，金融機構往往難以及早察覺潛在威脅，進而推升遭到詐騙的風險。Visa資安情報平台整合網路安全與支付情資，協助金融機構精準辨識威脅，並提供具體可行的洞察，讓機構在威脅演變為詐騙事件或造成財務損失前，做出更明智、資訊更充分的風險管理決策。

目前，Visa每月於全球超過200個國家及地區阻擋約9,000萬次網路攻擊及1,100萬封釣魚郵件，並以「零資料外洩、零服務中斷」為目標，持續強化資安防護。透過Visa資安情報平台，Visa將部分安全情資與防護能力提供給客戶，運用經實務驗證的技術，進一步強化支付生態系的安全性。

Visa資安情報平台專為金融產業量身打造。金融機構面對來自不同來源的大量威脅情資，往往難以快速釐清關鍵資訊，其協助資安、防詐及風控團隊更精準地掌握相關威脅，聚焦攸關支付安全的情資，提升應變效率。

Visa 資安情報平台主要整合五大情資，包括威脅情資（Threat Intelligence）、漏洞情資（Vulnerability Intelligence）、品牌情資（Brand Intelligence）、數位身分情資（Digital Identity Intelligence）、金融情資（Financial Intelligence）。透過上述功能，Visa資安情報平台協助金融機構提前預測潛在威脅、掌握風險應變的輕重緩急，並有效防止資安事件進一步演變為詐騙損失。

隨著金融機構對整合性風險管理的需求增加，Visa推出資安情報平台，協助金融機構掌握潛在威脅。根據 Forrester Consulting 的研究指出，44% 的受訪金融機構主管表示，詐騙風險正逐漸轉移至消費者旅程的早期階段。

從商家、發卡機構、收單機構、支付處理商到服務供應商，支付生態系中的任何環節都可能成為網路攻擊的來源，導致支付憑證遭竊。部分遭竊的支付憑證更可能被非法轉售，進而遭到不當利用。

然而，Forrester Consulting研究發現，目前僅有37%的受訪金融機構導入即時決策或及時調整的詐騙管理機制，另有63%的機構認為，數據分析、風險情資及即時決策的能力不足，是一大挑戰。當系統與數據分散於不同部門或平台時，金融機構往往難以做出一致且有效的風險管理決策。

Visa 資安情報平台是Visa全面守護支付信任的一環。結合Visa既有的身分驗證、交易風險管理及全方位防詐能力，進一步將安全防護延伸至支付交易發起前，協助客戶及早辨識潛在威脅。透過各項解決方案相輔相成，Visa持續支援客戶掌握新興威脅，做出更即時且周全的風險管理決策。