幣託集團（BitoGroup）攜手第一銀行，正式於「iLEOCOIN 粉獅幣」平台推出美元穩定幣兌換服務，讓粉獅幣平台會員可將日常累積的粉獅幣兌換為 USDT、USDC 兩大主流穩定幣。此次合作結合幣託虛擬資產服務經驗與第一銀行既有點數生態，將點數換幣深度整合至粉獅幣平台，讓銀行點數應用進一步延伸至虛擬資產，拓展點數跨域應用的新場景。

隨著數位金融迅速發展，傳統銀行客戶對於多元資產配置的需求日益增加。幣託此次與第一銀行合作，將點數換幣服務導入「iLEOCOIN 粉獅幣平台」，透過雙方系統介接，改善過往序號兌換及跨平台操作流程，讓會員能以更直覺、便利的方式，將既有點數轉換為穩定幣，進一步連結傳統金融與虛擬資產應用。

幣託集團創辦人暨執行長鄭光泰表示：「在金融產業探索虛擬資產應用的趨勢下，幣託很榮幸成為第一銀行在金融創新的重要夥伴，將點數轉換服務深度整合至粉獅幣平台，助其完善一站式數位金融版圖。本次合作不僅是主流金融體系的重要突破，更為台灣金融業與合規VASP的跨界協作奠定關鍵起點與創新表率。」

此次幣託與第一銀行合作導入「粉獅幣數兌換穩定幣」服務，以簡單、直覺及低門檻為核心，粉獅幣平台會員透過「iLEOCOIN 粉獅幣平台」，即可將粉獅幣兌換為USDT、USDC，讓原本涵蓋超商、咖啡、購物、外送、交通等日常消費，以及基金、證券、外匯等金融服務的點數生態，進一步延伸至虛擬資產領域。

該服務具備三大特色，一是即換即入帳，告別傳統序號兌換的繁瑣流程，完成兌換後，穩定幣即可入帳至虛擬資產錢包；二是串接兌換服務整合，粉獅幣平台會員可由「iLEOCOIN 粉獅幣平台」進入兌換流程，並導轉至幣託頁面辦理身分認證及發幣服務；三是低門檻、輕鬆換，單筆最低兌換門檻僅30點，免手續費，並以1點粉獅幣約當新臺幣1元為折算基準，透過「輸入點數、選擇幣種、開通幣託帳號」三步驟即可輕鬆完成兌換。

幣託繼與全家便利商店、凱基銀行合作點數換幣後，再與第一銀行合作，進一步實踐「消費即投資」的理念。幣託自 2020 年推出點數換幣服務以來，持續透過企業級模組化核心服務與跨產業合作經驗，將點數換幣所需的報價系統、換點流程、會員驗證及交易管理等功能模組化，可依合作夥伴的系統需求進行深度整合，降低企業自行建置的負擔。此外，點數換幣也有助於機構與企業建立點數與金融商品之間的連結，拓展點數應用場景，進一步深化會員經營，提升顧客消費意願與黏著度。