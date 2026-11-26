為提供保戶更便捷、安全的數位金融服務，南山人壽於11月23日攜手星展（台灣）商業銀行，推出業界首創續期保費電子化授權新服務「免插卡驗證授權扣款」。過去要保人若有授權金融機構帳號扣款的需求，多需填寫紙本授權書，並透過郵寄或臨櫃送件，處理流程費力耗時。

如今，透過此項服務，南山人壽的保戶僅需透過行動裝置登入「南山保戶園地」或「南山人壽APP」，無需使用實體晶片金融卡或讀卡機，亦無需受限於實體作業，即可輕鬆迅速將續期保費的繳費管道變更為金融機構自動扣款，徹底擺脫紙本繁瑣流程，大幅縮短授權流程。

南山人壽前瞻鎖定保戶最常遇到的續期保費授權痛點，與星展（台灣）商業銀行於台灣票據交換所ACH業務座談會共同提出創新方案，成功於「免插卡授權類」新增「人壽保費」交易項目，開啟保險業界保費授權機制的全新里程碑。本次由星展（台灣）商業銀行擔任金融串接單位，運用電子化授權系統（eDDA）之銀行帳號資訊確認機制，攜手南山人壽將免插卡授權無縫導入保險費扣繳場景，讓跨機構的數位金融體驗再升級。

南山人壽表示，凡保戶持有eDDA電子化授權上線銀行之帳戶，登入平台後只需輸入一次性密碼（OTP）與銀行帳號資訊即可完成授權，免去實體讀卡機與紙本郵寄的繁瑣手續。本服務適用於有效且仍需繳費之續期台幣保單（團險、旅平險、外幣保單不適用），限要保人本人於保費應繳日10天前申請。另依規範同一保單單筆扣款上限為新台幣20萬元，扣款成功後將通知要保人，兼具便利與安全控管。

南山人壽積極實踐ESG永續承諾，推動低碳綠色金融，透過全面推動續期保費授權無紙化，從源頭減少紙本耗用與郵寄產生的碳足跡，將環境永續與客戶權益保護深植於金融服務細節中。未來，南山人壽將持續攜手優質金融夥伴深耕數位創新服務，以客戶需求為核心，提供更具前瞻性與便利性的保險服務，引領保戶共同邁向淨零碳排未來。