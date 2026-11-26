星展銀行今日宣布與南山人壽攜手推出業界首創續期保費電子化授權服務「免插卡驗證授權扣款」。過去要保人若需授權金融機構帳戶扣款，多須以紙本授權書辦理，流程費時；南山人壽保戶只要以行動裝置登入「南山保戶園地」或「南山人壽APP」，無需使用讀卡機插入晶片金融卡驗證或寄送紙本授權書，即可線上完成續期保費變更金融機構帳戶自動扣款，大幅縮短申請時程，提升續期繳費的便利性與數位體驗。

南山人壽表示，凡持有票交所eDDA合作金融機構帳戶之保戶，登入平台後只需輸入一次性密碼（OTP）與銀行帳號資訊即可完成授權，免去實體讀卡機與紙本郵寄的繁瑣手續。本服務適用於有效且仍需繳費之續期台幣保單（團險、旅平險、外幣保單除外），限要保人本人於保單應繳日10天前申請。依規範單筆扣款上限為新台幣20萬元，扣款成功後將發送通知予要保人，兼具便利與交易安全。

星展銀行（台灣）環球交易服務處處長陶曉昀指出，星展銀行（台灣）繼2025年攜手投信業與台灣票據交換所導入電子化授權（eDDA）及eACH即時收款服務，加速基金投資即時化後，持續致力於推動金融服務創新。此次與南山人壽所合作的電子化創舉將解決過往需使用讀卡機或是紙本進件的不便，簡化續期保費扣款帳戶的流程，進一步提升保戶體驗。未來可望擴大嘉惠更多壽險機構，加速保險業數位化升級。