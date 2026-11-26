高雄銀行致力落實「公平待客」，積極優化各項措施，於115年度「金融服務業公平待客原則評核」脫穎而出，首度榮獲前25%績優機構之肯定，展現高雄銀行深化公平待客企業文化，持續投入資源優化阻詐措施與友善服務環境之決心。

面對日新月異的詐騙手法，高雄銀行積極強化各項防詐預警守護民眾資產，於「防制詐騙」展現顯著成效。此外，為提升全民防詐免疫力，全行總動員對民眾進行防詐宣導，參與人數總計超過8,000人，董事會成員亦率隊前進校園進行防詐宣導，由上而下克盡高雄銀行企業社會責任。

在申訴處理機制優化部分，高雄銀行秉持「待客如親」精神，客戶意見為精進服務的重要驅動力，在客戶服務滿意度部分，首次啟動第三方專業機構執行「秘密客評核」，針對評核結果所提之改善建議，持續提升服務品質；另外亦成立消費爭議檢討小組，定期檢討及追蹤客訴案件，分析客訴發生原因並檢討改善情形，避免同類客訴案件重複發生。

金融友善平權方面，高雄銀行致力精進弭平數位落差的各項優化措施，除提供客戶多元的諮詢管道外，高雄銀行金融友善服務網更榮獲最高等級AAA無障礙標章認證，並持續透過各項數位服務內部教育訓練，提升行員數位金融專業知能，輔以該行自行製作的易讀手冊，協助客戶順暢的使用數位服務，將金融友善化為具體的服務溫度，提升客戶服務體驗。

高雄銀行以誠信經營為本，從心做起，將每一位客戶的權益放在首位，持續突破現況精進公平待客作為，致力成為主管機關與社會大眾最信賴的金融夥伴。