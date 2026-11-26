星展銀行（台灣）26日宣布與南山人壽攜手推出業界首創續期保費電子化授權服務「免插卡驗證授權扣款」。過去要保人若需授權金融機構帳戶扣款，多須以紙本授權書辦理，流程費時；如今南山人壽保戶只要以行動裝置登入「南山保戶園地」或「南山人壽APP」，無需使用讀卡機插入晶片金融卡驗證或寄送紙本授權書，即可線上完成續期保費變更金融機構帳戶自動扣款，大幅縮短申請時程，提升續期繳費的便利性與數位體驗。

南山人壽前瞻鎖定保戶最常遇到的續期保費授權痛點，與星展銀行（台灣）於台灣票據交換所ACH業務座談會共同提出創新方案，成功於「免插卡授權類」新增「人壽保費」交易項目，開啟保險業界保費授權機制的全新里程碑。本次由星展銀行（台灣）擔任金融串接單位，運用電子化授權系統（eDDA）之銀行帳號[1]資訊確認機制，攜手南山人壽將免插卡授權無縫導入保險扣繳場景，讓跨機構的數位金融體驗再升級。