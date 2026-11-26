新台幣扛不住外資匯出力道，昨收盤失守33元整數關卡，今早一開盤直接以33.12元開出，升值0.6分。

周六將迎來九合一縣市首長選舉，藍綠版圖的變化，將牽動央行12月的利率決策，對新台幣匯率，也會造成關鍵性影響。

此波新台幣匯率的強力走貶，甚至淪為今年以來最弱亞幣，最大的關鍵在於外資不計成本大幅匯出，以及央行利率決策始終按兵不動，不過市場普遍認為，此次的地方選舉，藍綠版圖的挪移，將對新台幣造成重大影響，若綠大於藍，代表執政黨勝利，市場可能預期現行政府財經及兩岸政策延續，央行12月升息的機率較高，也有利縮小台美利差，有助新台幣止貶回升。

反之，若藍大於綠，即民進黨敗選，市場可能重新評估未來政治版圖、兩岸政策及政府施政方向。在央行方面，匯銀認為12月央行政策利率可能繼續踩煞車，不利改善台美利差，新台幣恐持續承壓。

短線而言，若美元需求降溫、出口商恢復積極拋匯，32.85至32.9元可能形成支撐；反之，若33.2元失守，市場將進一步關注33.5元。美國26日晚感恩節休市，也可能使交易量縮、流動性降低，放大匯價波動。

值得一提的是，最近央行近期持續提供美元流動性，昨天匯價雖然跌破33元，但市場並未出現恐慌性買匯。真正值得擔心的是，若外資匯出轉為呈現窒息量，但美元供給卻突然放大，例如外資大舉匯入，匯市報價深度可能快速縮窄，即使成交量不大，也可能造成匯價劇烈跳動。