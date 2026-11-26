今年冬天第一波冷氣團來襲，位於台東長濱的耆福照顧機構卻顯得暖烘烘。國泰慈善基金會總幹事張殷壽20日攜手國泰人壽志工們，在機構陪老人家一起做伸展韻律操，活絡筋骨之餘，也動動腦，分組玩反詐桌遊，透過遊戲教導長輩們不要輕易受騙。

長輩們也驕傲地向志工介紹「幸福農場」中一區區欣欣向榮的綠色青菜和一大群頭好壯壯的輔療雞，讓耆福有別於其他照顧機構，在初冬裡幸福滿溢、生氣勃勃。

國泰攜手伊甸 打造幸福農場

耆福照顧機構的幸福農場，是由國泰慈善基金會與伊甸基金會合力打造。農場利用機構所在的閒置校舍，開闢適合長輩耕種的菜地，並飼養輔療雞，陪伴長輩之外，還可以產蛋，讓這些年輕時以務農為主的長輩們，在照顧機構可以重拾往昔生活的日常，並且感覺到自己被需要，協助長者延緩失能、促進復能，重拾生活活力。張殷壽說，國泰與伊甸以「農場就是日常生活，而生活就是日常復能」，讓長輩持續規律活動，減少被照護的機會，也能愈來愈勇健。

透過綠色療癒 扶持年長者走出孤獨

伊甸北區資源中心主任廖翠嬪說，地處偏遠的長濱鄉，因為青壯人口外流，高齡化及獨居長者的照顧需求日益受到重視。這些老人家如果久坐在家，缺乏與人互動，健康往往逐漸受到影響。幸福農場的作法，就是透過種菜、照顧雞等綠色療癒活動，讓年長者願意走出來，增加與人互動的機會。

伊甸長濱耆福長照機構主任廖怡瑄強調，不要以為種菜、拔草只有體力活動，其實更重要的是手眼協調與認知能力的運用。

機構裡一位69歲的楊大哥，剛來的時候是因為中風，造成身體三級失能，行動受限且行走需要輔助。在接受日照服務、復能課程及幸福農場活動的支持下，身體逐漸從二級失能進步到一級失能，已經能生活自理，也不再需要長照服務。

共餐共享助弱勢 造出功能健全日照中心

國泰慈善基金會自2020年與伊甸基金會合作，在長濱耆福照顧機構打造「幸福農場」，歷年來透過硬體強化與軟體的完善持續改善農場環境，機構內的近40隻雞於2025年9月至2026年8月產出超過5,000顆雞蛋，除了供給長輩們共餐所需，還分送給社區的弱勢家庭，達到社區共享、共融的目的。

長濱的成功經驗，為一向關心高齡議題的國泰慈善基金會帶來信心，總幹事張殷壽說，截至今年10月，幸福農場已經在全台設立了8個據點，關懷將近250位長輩。未來他希望基金會結合更多資源，在全台21縣市至少都能有一座幸福農場，將長濱的經驗複製到其他地方，讓更多長輩受惠。

一月一社區 國泰志工服務公益 樂在其中

國泰志工到長濱耆老照顧機構拜訪長輩，從台東要開三個小時車程，所以國泰東台區分隊長葉緦梃帶領的12名志工，一大早就從台東市區出發，中午到達後，陪長輩們做韻律操、玩反詐騙桌遊，再做有獎問答，結束已傍晚，一行人得再開三小時車程回家，但大家不以為苦，反而覺得這一天過得份外充實。

在國泰人壽服務已38年的葉緦梃說，保險本來就是服務大眾的工作，所以她投入公益活動的志工服務，每月至少會找一個社區，來做社區關懷與宣傳防詐的工作，服務的路程中，順便拜訪客戶，一舉兩得。國泰一向非常關心高齡化的議題，這次到長濱看到長輩們在幸福農場開心自在，玩遊戲笑逐顏開，讓她既感動又感恩，慶幸自己的工作與公益可以完美結合，來回六小時的車程，真的一點都不累。

國泰慈善基金會總幹事張殷壽到「幸福農場」，親自感受輔療雞陪伴療癒的效果。圖/國泰慈善基金會提供

國泰慈善基金會與伊甸基金會合力打造「幸福農場」，以輔療雞陪伴療癒了長輩。圖/國泰慈善基金會提供

國泰人壽志工帶長輩們做韻律操，現場充滿活力。圖/國泰慈善基金會提供