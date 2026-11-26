臺灣銀行深耕永續金融，獲「台灣企業永續獎」永續單項績效類三項大獎，包括「社會共融領袖獎」、「氣候領袖獎」及「高齡友善領袖獎」，充分展現臺銀運用金融核心職能，在普惠金融、淨零轉型與世代共融等面向推動永續發展的具體成果。

面對高齡化與少子化並行的人口結構轉變，臺灣銀行發揮信託專業，將金融服務延伸至人生各階段，以「以信託實踐全齡守護，迎向永續未來」專案榮獲「社會共融領袖獎」。

臺銀建構涵蓋幼兒至高齡者各階段需求的「全生命周期信託服務體系」，提供教育、退休、資產傳承及安養照護等整合規劃，並結合社福、醫療與法律資源，建立即時介入與長期守護機制；透過跨域合作打造安養服務生態圈，串聯多元生活服務，並結合線上線下推廣金融教育；同時導入數位科技與信託支付機制，突破傳統「先墊付、後申請」模式，提升信託資金運用的便利性與安全性，讓信託從資產管理工具進一步轉型為長期陪伴的整合服務。

聚焦淨零轉型，臺灣銀行以「發揮金融影響力促進淨零轉型與永續發展」專案榮獲「氣候領袖獎」。臺銀自2023年起推動淨零轉型，2025年自身營運溫室氣體排放量較基準年減少15.87%，另持續透過企業淨零轉型診斷，協助企業掌握減碳方向，並將企業永續表現與融資條件相結合，運用金融力量引導資金投入低碳轉型。

在氣候資訊揭露方面，臺銀TCFD報告書連續三年榮獲英國標準協會（BSI）Level 5 +最高等級肯定，展現氣候治理與資訊揭露成效。此外，臺銀積極將永續理念融入日常支付場景，發行全臺首張FSC木質信用卡，以及首張取得ISO 14068-1碳中和查證的信用卡，從自身減碳、企業轉型、氣候治理到金融創新多管齊下，發揮金融影響力，引領產業邁向淨零轉型。

因應臺灣邁入超高齡社會，臺灣銀行以員工照護及客戶服務雙軸推動高齡友善，憑藉「世代共融，臺銀引領高齡友善實踐」專案榮獲「高齡友善領袖獎」。對內落實公平任用及多元包容，完善薪酬福利、職涯發展等面向，並提供健康檢查、心理諮商及員工協助方案，打造幸福職場；對外持續提供多元金融商品與服務，首創「友Pay人生安養信託」，結合信託制度與數位券機制，提升資金運作彈性並降低詐騙風險。此外，臺銀於「臺銀行動+」APP導入高對比介面、生物辨識登入及語音輔助等友善功能，協助高齡客戶跨越數位落差，安心使用便利的行動金融服務。

臺銀長期深耕全齡信託、永續金融及高齡友善服務，展現金融業在強化社會安全網、引導產業轉型及促進世代共融的重要角色。未來，臺銀將持續深化氣候與自然風險管理，推動永續金融與信託創新，結合數位科技及跨域資源，攜手客戶、企業及社會各界邁向淨零、共融與永續願景。