臺灣企銀（2834）長期推動公益並陪伴社區共好，已在全台成立30家「銀髮樂齡學堂」，從補助食材費到改善硬體空間，替長輩打造安心共餐及交流的高齡友善據點，同時鼓勵長者參與奉茶服務及生態巡守活動，從「被照顧者」翻轉為「社會奉獻者」，展現樂齡共融及永續關懷的實踐價值，獲得今年菁業獎特別獎「普惠金融推動獎-樂齡友善」肯定。

臺灣企銀連續4年攜手台北市立大學，由專業講師帶領大學生走進銀髮樂齡學堂帶動銀髮體適能，促進長者養成運動習慣，亦藉此培訓學生成為高齡運動指導人才，讓青年與銀髮族透過互動消除年齡隔閡，達成青銀共榮。

臺灣企銀也連續3年邀請劇團深入偏鄉，將布袋戲表演帶進社區，劇情中編進最新詐騙手法及相關金融知識，讓長輩看戲之餘，練就一身防詐好功夫。

不只照顧長輩，臺灣企銀也關注學童營養發展，已連續15年捐助4所偏鄉原民國小營養早餐經費，累計送出近80萬人次補給，透過挹注長期且穩定的資源，營造孩童健康成長的環境；另今年亦於各地活動中心及偏鄉小學辦理21場兒童偶戲，讓傳統戲曲走進童年記憶，推動傳統藝術向下扎根。

公益的腳步同樣走進藝文生活，臺灣企銀總行「意象大稻埕」藝文空間落實藝術平權，邀請新銳藝術家、視障藝術家、弱勢團體及行員等輪番展出，讓藝術成為日常風景；體育領域除了長期支持球類運動賽事，更深入基層學校支持射箭隊及舉重隊，陪伴年輕選手在賽場上瞄準夢想、舉起希望，為臺灣體壇培育更多優秀人才。

臺灣企銀持續深耕社會公益，從銀髮照護、偏鄉學童關懷到藝文教育及體育培育，將公益融入日常，以實際行動串聯全齡關懷。未來也將持續發揮有溫度的金融影響力，為社會注入正向改變、促進共榮共好，朝永續經營的優質銀行邁進。