台灣永續能源研究基金會昨（25）日舉辦「台灣企業永續獎」頒獎典禮，玉山金控（2884）連續12年入選「台灣十大永續典範企業獎」，今年更第五度榮獲服務業第一，居金融業之冠，展現長期深耕永續的成果。

玉山金控暨旗下子公司共榮獲十項大獎，包括台灣十大永續典範企業獎、金控永續報告書白金獎、氣候領袖獎、社會共融領袖獎、幸福職場領袖獎、創新成長領袖獎、透明誠信領袖獎、證券永續報告書金獎、人壽永續報告書金獎、投信永續報告書銀獎，從永續治理、氣候行動、社會共融到人才發展等面向獲得肯定。

玉山金控暨玉山銀行董事長黃男州表示，「一個好的ESG策略，就是一個好的企業發展策略。」玉山持續將永續融入企業經營策略的一環，率金融業之先接軌 IFRS S1、S2 國際永續揭露準則，並提前發布年報永續專章，以及透過建立低碳轉型評估機制與永續轉型平台，整合資源陪伴企業夥伴實踐淨零。在國際參與方面，玉山自 2021年起連續五年參與聯合國氣候變遷大會（COP），今年更首度參與生物多樣性COP17，為本屆唯一參與的台灣金融機構，持續將台灣金融業的永續實踐帶向國際舞台。

玉山相信，永續典範不是自己跑得多快，而是能帶動更多人一起前行。因此，玉山連續六年舉辦ESG永續倡議行動，累積攜手 576 家企業、醫療院所、大專院校等夥伴推動永續轉型。此外，更透過全台首創的「Proxy Income」財力評估模型、「金融處方箋」及「Farm to Table」融資方案回應高齡化與在地需求等普惠金融議題；組織內部則以3R（Resilient、Reliable、Responsible）人才發展策略打造幸福職場，並運用數位科技強化風險管理與誠信治理。從企業夥伴、社會共融到人才與治理，串聯各利害關係人的力量，共創永續價值。

玉山自創立之初即立下「玉山人成為世界一等的公民、玉山成為世界一等的企業公民」願景，展望未來，將持續發揮金融影響力，攜手企業與各界夥伴，引導更多資金支持永續發展，共同為環境、社會及產業創造長期價值。