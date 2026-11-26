由台灣永續能源研究基金會所主辦的「2026年全球暨台灣永續行動獎」於昨（25）日舉行聯合頒獎典禮，台新新光金控（2887）暨旗下子公司共斬獲11座大獎。

台新新光金控獲「百大永續典範企業」、子公司新光人壽獲「台灣永續績優企業」；金控及子公司新光銀行、新光人壽及台新證券亦分別在全球企業永續報告及中文永續報告書類別中，分別獲白金、銀與金級等七項大獎；單項績效則由台新新光金控及台新銀行獲資訊安全領袖獎，總計斬獲11項大獎。

台新新光金控近年在國際永續評比獲得極佳表現，包括獲得「標普全球」（S&P Global）「2026年標普全球永續年鑑」（The Sustainability Yearbook 2026）銀行產業別全球Top 1%三連霸，是全球首家銀行產業別（Bank Industry）獲此卓越成就的金融機構，並連續八年入選道瓊領先指數（DJBIC）世界及新興市場指數雙榜；此外也持續獲得MSCI ESG評級之AAA最高評級肯定。永續的各面向皆持續進展，也讓台新新光金控獲得「百大永續典範企業」肯定。

面對瞬息萬變的數位風險，台新新光金控及子公司高度重視資訊安全，金控以「對齊國際標準、成熟度差異管理、縱深防禦為底、導入零信任架構、強化訓練演練、相互聯防與競賽」六大策略進行統籌推動集團資安治理；台新銀行亦以「韌真」為核心，持續強化「守得住、退得快、回得來」的資安韌性。憑藉優異表現讓台新新光金控及台新銀行雙雙榮獲本屆「資訊安全領袖獎」。

台新新光金控永續長李鎮宇表示，永續是台新新光集團的企業DNA，未來也將持續依循國際永續脈動、恪遵金管會政策指引，並以「From Zero to Hero」的精神善盡金融業資金引導角色，共同攜手實踐淨零轉型，成為各產業邁向永續的智慧好夥伴。