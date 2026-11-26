富邦金控（2881）暨子公司永續成果再創新高，於「2026全球企業永續獎（GCSA）」及「2026台灣企業永續獎（TCSA）」一舉囊括29座大獎，創參獎13年來新高，更為金融業獲獎數最多的金控公司。

其中，富邦金控連續七年榮獲最高榮譽「台灣十大永續典範企業獎」，富邦人壽、富邦產險及富邦證券獲「台灣百大永續典範企業獎」。永續報告類獎項方面，富邦金控暨六家子公司全數獲獎，其中五家獲白金級，富邦投信及富邦期貨獲金級；另拿下17座單項績效獎，展現富邦將永續全面融入營運的成果。

富邦金控董事長蔡明興表示，永續金融不僅是金融業回應氣候與社會挑戰的重要責任，更是驅動產業轉型的關鍵力量。富邦以「低碳、數位、激勵、影響」四大永續策略為核心，持續將ESG融入金融本業，2025年綠色金融實績突破新台幣2.7兆元，並將2030年目標提高至3.2兆元；同時建立跨子公司議合平台，整合綠色融資、責任投資、轉型金融及企業議合等多元專業，支持產業低碳轉型，並持續深化AI防詐、普惠金融及多元族群金融友善服務。

子公司方面，富邦人壽深耕ESG，獲九項大獎肯定，連續四年榮獲「台灣百大永續典範企業獎」，並獲永續報告白金級及七項單項績效獎，成果涵蓋人才發展、幸福職場、氣候、高齡友善等面向；並推動「AI Everywhere」策略，將AI導入客戶服務、營運及組織管理，強化企業營運與服務韌性。

台北富邦銀行勇奪四項大獎，展現多元永續成果，除獲永續報告白金獎，並拿下幸福職場、社會共融及資訊安全三項領袖獎；同時攜手One-Forty、南洋台灣姊妹會推動多國語言金融服務與教育，提升移工及新住民金融近用性，並以S.A.F.E.資安治理架構強化營運韌性。

富邦產險首獲永續典範企業肯定，其首次參加永續綜合績效評選即獲「台灣百大永續典範企業」，永續報告連續二年獲白金級，並囊括氣候、創新成長及幸福生養實踐三項領袖獎。除深化氣候風險管理、科技損防及數位保險創新，2025年更投入逾2,500萬元家庭支持資源，打造家庭友善職場。

富邦證券深化永續金融與透明治理，此次獲TCSA台灣百大永續典範企業、永續報告白金級及透明誠信領袖獎，首度參與GCSA亦獲永續報告書銅級獎。2025年綠色金融投融資金額達101.16億元，藉由責任投資、永續金融及資訊透明，持續發揮資本市場影響力。

富邦投信永續治理成果獲肯定，將ESG理念深植公司治理、投資決策及營運管理，積極推動責任投資、氣候風險管理、金融教育及普惠金融，發揮資產管理機構的永續影響力，憑藉永續治理、資訊揭露及利害關係人溝通等面向的卓越表現獲肯定。

富邦期貨繼去年獲得銀獎後，今年躍升為金獎，永續治理成果持續獲得肯定。富邦期貨聚焦氣候變遷與能源管理、永續金融、資訊安全及金融防詐等重大議題，持續推動低碳營運，並完成全據點碳盤查與查證。