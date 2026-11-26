台灣企銀長期推動公益並陪伴社區共好，截至2026年底已在全台成立30家「銀髮樂齡學堂」，從補助食材費到改善硬體空間，替長輩打造安心共餐及交流的高齡友善據點，同時鼓勵長者參與奉茶服務及生態巡守活動，從「被照顧者」翻轉為「社會奉獻者」，展現樂齡共融及永續關懷的實踐價值。推動樂齡友善的成果，也讓台企銀（2834）榮獲2026年菁業獎特別獎「普惠金融推動獎-樂齡友善」肯定。

為協助長輩延緩失能，台企銀連續四年攜手台北市立大學，由專業講師帶領大學生走進銀髮樂齡學堂帶動銀髮體適能，促進長者養成運動習慣，亦藉此培訓學生成為高齡運動指導人才，讓青年與銀髮族透過互動消除年齡隔閡，達成青銀共榮。台企銀也連續三年邀請劇團深入偏鄉，將布袋戲表演帶進社區，劇情中編進最新詐騙手法及相關金融知識，讓長輩看戲之餘，練就一身防詐好功夫。

台企銀也關注學童營養發展，已連續15年捐助四所偏鄉原民國小營養早餐經費，累計送出近80萬人次補給，透過挹注長期且穩定的資源，營造孩童健康成長的環境；另今年亦於各地活動中心及偏鄉小學辦理21場兒童偶戲，推動傳統藝術向下扎根。

公益的腳步同樣走進藝文生活，台企銀總行「意象大稻埕」藝文空間落實藝術平權，邀請新銳藝術家、視障藝術家、弱勢團體及行員等輪番展出，讓藝術成為日常風景；體育領域長期支持球類運動賽事，更深入基層學校支持射箭隊及舉重隊，為台灣體壇培育更多優秀人才。

台企銀未來也將持續發揮有溫度的金融影響力，為社會注入正向改變、促進共榮共好，朝永續經營的優質銀行邁進。