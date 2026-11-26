永豐餘（1907）集團深耕循環經濟及永續經營再獲肯定，昨（25）日在「2026台灣企業永續獎（TCSA）」頒獎典禮中，攜手旗下華紙（1905）、永豐實（6790）及申豐特用應材，共拿下七項大獎，其中永豐餘更連續第五年獲選「台灣永續100大典範企業」。

永豐餘今年除蟬聯「台灣永續100大典範企業」，也摘下永續報告書金獎；旗下華紙獲頒「台灣永續績優企業」及永續報告書金獎，永豐實拿下「台灣永續績優企業」及永續報告書銀獎，申豐（6582）則獲永續報告書銀獎，展現集團各事業體永續轉型成果。

永豐餘在二代創辦人何壽川的「醣經濟」理念下，長期實踐循環經濟，發展獨有的「三態綠電」，將固態資源循環燃料、液態木質素及氣態沼氣轉化為再生能源。2025年工紙、林漿紙及消費品三大事業群總能源投入量年減2.7%，生質能發電量達2.1億度，自發自用電比例達67%。

永豐餘投控董事長葉惠青表示，沼氣發電與固態資源循環燃料的能源應用已由廠內延伸至外部場域，其中沼氣發電已應用於桃園龜山水資源回收中心，未來將在台東等地導入，協助地方政府處理家戶廚餘，也為超商、大賣場及百貨美食街等商業場域提供剩食去化新管道。沼氣發電具備24小時基載電力特性，可穩定支撐用電需求，提升能源韌性。

華紙聚焦生物多樣性及能源轉型，今年正式成為自然相關財務揭露（TNFD）採用者，建立自然資本管理機制，承諾2040年達成自然正向及不毀林願景。去年生質能占比提升至47.4%，化石燃料占比降至42.48%。

永豐實推動能源轉型及製程改善，以低碳能源取代燃煤，去年台灣主要紙品生產據點產品能源密度年減16.6%，溫室氣體排放密度年減約18%，並積極導入循環材料及包裝減塑。

申豐則以材料科技創新推進綠色轉型，拓展合成乳膠在食品包裝、醫療及綠色建材等領域的應用，並採用天然氣與外購蒸汽雙軌供熱，去年兩者合計占總能源耗用量45.8%。