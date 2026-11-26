第19屆「台灣企業永續獎」（TCSA）昨（25）日舉行頒獎典禮，國泰金控及旗下子公司一舉囊括14項大獎，獲獎範疇涵蓋永續綜合績效、永續報告、資訊安全、人才發展及幸福職場等面向。其中，國泰金控獲選「台灣十大永續典範企業獎（服務業）」，國泰產險成為歷年首家榮獲「年度最佳報告書」的金融業者，展現國泰金控將永續融入核心職能的成果備受肯定。

國泰金控今年囊括「台灣十大永續典範企業獎（服務業）」、「永續報告獎－白金級」、「幸福職場領袖獎」及「資訊安全領袖獎」四項大獎。國泰金以氣候、健康、培力為三大永續策略，為台灣首家加入RE100、亞洲第六家通過科學基礎減碳目標（SBT）審查的金融機構，除了透過「國泰盾」阻詐機制守護民眾財務安全，在職場培力方面，以「Place for All」為核心理念打造「國泰共融小鎮」。此外，以「治理扎根資安，韌性成就永續」主軸，提升資安風險辨識與應變能力。

國壽獲「永續報告獎－白金級」與「資訊安全領袖獎」雙項肯定。在資訊安全領域，國壽2025年將ISO 27001認證擴展至全內勤53個部室，成為金融業國際資安認證涵蓋人數最多的企業。

國泰世華銀獲「資訊安全領袖獎」、「人才發展領袖獎」及「永續報告獎－金級」三項殊榮。國泰世華銀推動「AI時代金融人才再造工程」，2025年逾1.2萬名員工完成AI基礎培訓，完訓率達99%，並培育超過200位非工程背景的AI服務開發者。

國泰產險今年首度榮獲永續報告獎最高殊榮「年度最佳報告書」，為歷年首家獲此肯定的金融業者，並獲頒「人才發展領袖獎」。

國泰證券連續二年獲「永續報告獎－白金級」，並獲「幸福職場領袖獎」肯定；國泰建設已累計發布12本永續報告書，今年榮獲「永續報告獎－金級」肯定。國泰投信將永續理念融入資產管理，讓民眾在長期財富累積的同時，也能透過投資參與永續轉型。