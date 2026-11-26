第一金控（2892）將永續經營延伸至員工照顧與科技創新，今年獲台灣企業永續獎幸福職場、創新成長及社會共融三項領袖獎。集團第三胎起每胎生育補助提高至25萬元，AI鑑價資料分析作業也從數天縮短至數分鐘。

面對員工不同人生階段的需求，第一金除全面開辦員工持股信託，也提供優於法令的結婚、生育津貼及人工好孕假，協助員工兼顧工作與家庭。

除了生育補助，第一金也將福利延伸至育兒階段，開辦「員工子女育兒補助」，育有0歲至未滿六歲子女的員工，每名子女每月可領1,000元，全年補助達1.2萬元。

職場健康方面，第一金總部自2018年導入ISO 45001職業安全衛生管理系統，為首家取得英國標準協會（BSI）驗證的公股金融機構，並持續通過驗證。

目前集團已有66處據點取得職場健康促進自主評核合格證明，員工參與工會比率也逾95%。

在科技創新上，第一金結合大語言模型與雲端運算，打造「智能AI鑑價平台」，快速彙整市場資訊、公開資料及相關文件，協助處理鑑價比對案例不足的問題。

過去最長需數天的資料分析作業，如今可縮短至數分鐘，除提升作業效率，也有助提高鑑價分析的完整性，獲創新成長領袖獎肯定。

第一金也連續六年獲社會共融領袖獎，旗下第一銀行攜手繪本作家幾米，在宜蘭分行設置《忘記親一下．時空旅行》主題裝置藝術。

第一銀行並與宜蘭縣政府合作，串聯當地既有幾米景點，透過學校導覽、文化教育及實境解謎活動，將銀行分行從金融服務據點延伸為認識地方文化的場域。