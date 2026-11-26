2026年台灣企業永續獎揭曉，第一金控（2892）與旗下第一銀行共獲六項大獎，其中氣候領袖獎已六度獲獎。第一金將企業永續績效與貸款利率連結，9月底相關授信餘額近2,450億元，透過金融本業推動產業低碳轉型。

第一金此次獲頒「台灣十大永續典範企業」、氣候、幸福職場、社會共融及創新成長四項領袖獎，以及「永續報告白金獎」，昨（25）日由第一金副總經理莊淑娟代表受獎。

第一金將ESG（環境、社會、公司治理）納入投融資決策，針對高碳排及高環境風險產業，建立差異化授信政策及限額控管制度。在專案融資上，第一金導入赤道原則，運用環境敏感區分析、水資源及森林風險評估等工具，強化投融資風險管理。

有別於提供綠色專案資金，永續績效連結授信將企業永續表現與貸款利率掛鉤，讓企業減碳具備財務誘因。近2,450億元的授信規模，也反映永續議題已融入銀行授信業務。截至9月底，第一金綠色融資餘額近967億元，今年前九月參與再生能源聯貸金額近665億元。

相關聯貸支持736MW（百萬瓦）再生能源裝置容量，預估每年可減少逾90萬公噸二氧化碳當量，透過金融資源支持台灣2050年淨零轉型。

自身營運方面，第一金依循碳核算金融聯盟（PCAF）方法及科學基礎減量目標倡議（SBTi），以控制全球升溫在1.5°C內為方向。

透過提高綠電採購比重、導入內部碳定價等措施，第一金力拚2035年自身營運碳排較2022年減少63%。

旗下第一銀行也簽署國際《生物多樣性金融承諾》，將自然風險納入決策，加強對高度依賴森林、水資源等產業的風險辨識及資訊揭露。

第一金在2025年CDP評比中，氣候變遷、水安全及森林三項均獲A評級，為全台唯一，躋身全球23強；集團也連續八年獲環境部國家企業環保獎，今年再獲金級獎。對金融業而言，淨零轉型不只是降低自身碳排，更在於透過資金配置帶動產業轉型。當永續績效與借款成本掛鉤，企業減碳就不只是環境議題，也將影響融資條件。