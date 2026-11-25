10月國銀房貸、建融逾放七個月首見雙降，但11月台股急跌恐添變數。銀行圈已密切關注兼有股票質借及房貸的「雙貸族」周轉風險，明年初將是觀察期。

據金管會統計，10月底房貸逾放降至96.23億元、月減1.36億元，終結連二升，但仍連19個月站穩90億元以上，逾放比也連22個月維持0.08%。

建融逾放則降至44.2億元、月減2.9億元，終結連四升，逾放比由0.12%降至0.11%；但與去年底20.1億元相較，今年前十月建融逾放仍翻倍。

銀行圈研判，10月雙逾放回落，可能與銀行轉銷呆帳有關，未必代表借款人還款能力改善。

如今市場焦點已轉向，這波台股急跌，會不會波及房貸？

銀行圈指出，較擔心的是同時有股票質借及房貸的「雙貸族」，尤其是企業主。一旦股票遭追繳、甚至斷頭，恐衝擊企業主資金周轉，連帶影響房貸還款能力。

不過，多家銀行表示，目前尚未觀察到股市下跌進一步衝擊房貸還款的情況。

銀行主管分析，股票質借與房貸的風險處理速度不同，前者可能因股價急跌而遭斷頭；但房貸戶只要能正常繳納本息，通常不至於因股市下跌而須立即處分不動產。

即使房貸戶出現還款困難，銀行通常也會先催收，未必立即採取法律行動。

更重要的是，逾放具有時間落差。「逾期放款」是指借款人積欠本息超過三個月，這波台股跌勢在11月才明顯加劇，即使影響房貸還款，也要到明年2月前後才可能陸續反映在逾放數字上。

銀行圈認為，房市交易冷清、借款人周轉困難及銀行轉銷呆帳進度，原本就是高逾放能否回落的三大關鍵。

如今再添股市波動變數，明年初將是檢視股市風險是否傳導至房貸的重要時點。