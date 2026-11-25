第19屆「台灣企業永續獎」（TCSA）25日舉行頒獎典禮，國泰金控（2882）及旗下子公司一舉囊括14項大獎，獲獎範疇涵蓋永續綜合績效、永續報告、資訊安全、人才發展及幸福職場等面向。其中，國泰金控獲選「台灣十大永續典範企業獎（服務業）」，國泰產險成為歷年首家榮獲「年度最佳報告書」的金融業者，展現國泰金控將永續融入核心職能的成果備受肯定。

國泰金控今年囊括「台灣十大永續典範企業獎（服務業）」、「永續報告獎－白金級」、「幸福職場領袖獎」及「資訊安全領袖獎」4項大獎。國泰金控以「氣候、健康、培力」為三大永續策略，為台灣首家加入RE100、亞洲第六家通過科學基礎減碳目標（SBT）審查的金融機構，除了透過「國泰盾」阻詐機制守護民眾財務安全，在職場培力方面，以「Place for All」為核心理念打造「國泰共融小鎮」，形塑多元共融的職場環境。此外，以「治理扎根資安，韌性成就永續」主軸，提升資安風險辨識與應變能力。

國泰人壽榮獲「永續報告獎－白金級」與「資訊安全領袖獎」雙項肯定。國泰人壽以零碳營運及低碳投資推動淨零轉型，將碳管理延伸至保險商品，並納入自然風險評估；同時透過「FitBack健康吧」平台串聯健康服務與外溢型保單，將保險保障從事後補償，延伸至事前預防。在資訊安全領域，國泰人壽深化全員資安文化，2025年將ISO 27001認證擴展至全內勤53個部室，成為金融業國際資安認證涵蓋人數最多的企業，持續強化客戶資料安全防護。

國泰世華銀行獲「資訊安全領袖獎」、「人才發展領袖獎」及「永續報告獎－金級」3項殊榮。因應AI帶動金融產業轉型，國泰世華銀行推動「AI時代金融人才再造工程」，透過「全員普及、部門共創、業務轉型」三大方向，2025年逾1.2萬名員工完成AI基礎培訓，完訓率達99%，並培育超過200位非工程背景的AI服務開發者；另外持續推動後量子密碼遷移及建構AI應用安全防護機制，同時為國內金融業首家取得TAF認證的APP資安檢測實驗室，以兼顧數位創新與資訊安全。

國泰產險今年首度榮獲永續報告獎最高殊榮「年度最佳報告書」，為歷年首家獲此肯定的金融業者，並獲頒「人才發展領袖獎」。國泰產險將永續行動結合保險本業與損害防阻專業，2025年已有18處職場使用100%再生能源，國內外營運據點再生能源使用率達61.6%，超越原訂50%目標，並透過「微心計畫」、電動行動輔具保險及AED安心場所等行動，將風險預防融入民眾日常生活。此外，透過「基礎養成、跨域深化、接班發展」三階段人才發展藍圖，培育兼具保險專業、數位能力與永續思維的跨域人才。

國泰證券連續2年榮獲「永續報告獎－白金級」，並獲「幸福職場領袖獎」肯定。國泰證券從公司治理、永續金融、環境行動、人才培育及社會共榮等面向，深化永續作為，強化資訊透明與利害關係人溝通。秉持「信任共治」核心，透過員工協助方案（EAP）、健康管理、家庭照顧及多元溝通機制，建立讓員工「被支持、被信任、被看見」的友善工作環境；同時鼓勵員工將理念化為實際行動，2026年推動「一日志工」及生物多樣性相關活動，讓永續從企業經營延伸至員工日常。

國泰建設（2501）已累計發布12本永續報告書，今年榮獲「永續報告獎－金級」肯定。面對國家淨零轉型政策及極端氣候帶來的挑戰，國泰建設積極推動綠建築設計、強化工地氣候韌性，將永續思維融入企業營運，持續朝低碳、永續的營建模式邁進，以「逾甲子的堅持」邁向下一個甲子的永續願景。

國泰投信將永續理念融入資產管理，讓民眾在長期財富累積的同時，也能透過投資參與永續轉型。截至2025年底，旗下兩檔ESG基金規模合計達新台幣4,629億元，受益人數逾176萬人；2026年規模與受益人數亦持續成長，截至今年10月底，兩檔基金合計規模已逾新台幣6,686億元，較去年底增加2,057億元、大幅成長44%，受益人數更突破180萬人。國泰投信持續透過企業議合及行使股東權利，鼓勵企業重視氣候風險與低碳轉型，讓永續投資的影響力從個人理財延伸至企業經營。

展望未來，國泰金控將秉持「BETTER TOGETHER 共創更好」的品牌精神，持續深化永續治理、數位韌性與人才培育，結合各公司核心職能，攜手客戶、員工及社會各界，共創更具韌性與包容性的未來。