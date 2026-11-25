保誠人壽榮獲TCSA台灣企業永續獎「台灣十大永續典範外商企業獎」，肯定其將永續融入企業營運、保險專業與社會投入的具體實踐。其中包括保誠人壽2025年達成員工人均營運碳排較2022基準年降低44%，提前超越2030年階段目標；攜手學界研究氣候變遷與健康議題，並以研究洞察深化健康風險溝通與相關保障思維。同時長期投入兒童公益與保護，從兒童保護、心理健康到理財教育，持續擴大社會影響力。

保誠人壽總經理王慰慈表示，保險的價值不只是在風險發生後提供保障，更重要的是及早看見風險，幫助客戶為未來做好準備。面對氣候變遷帶來的新健康風險，公司希望發揮保險業的專業，從風險辨識、健康維護到保障規劃，將對風險的洞察轉化為客戶真正需要的支持與保障，同時從自身營運降低環境影響，並透過長期社會投入回應社會需求，將永續落實在企業經營中。

面對氣候變遷對健康帶來的影響，保誠人壽自2023年起與國立臺灣師範大學合作「保誠師大永續智造所」，致力於發展應對氣候變遷可採取的具體行動，培育地球科學與氣候相關人才，並強化民眾面對劇烈氣候的韌性。

保誠人壽於2025年進一步將合作延伸至保險本業，與師大共同整合國人健康與環境資料，發布全台首份由民間主導的《氣候變遷與健康調適白皮書》，研究發現急性心血管疾病與氣象因子間的相關性以「空氣污染」最高，且中高齡族群風險較高，但認知與重視程度卻較低。為強化國人「氣候變遷調適韌性」培力，同步透過數位策展、Podcast及教師工作坊形式宣導，其中，數位內容累計觸及逾77萬人次。

同時將氣候變遷與心血管疾病風險的研究成果融入健康維護教育，透過保誠人壽「保心肝」重大傷病終身健康保險之網頁資訊，協助客戶了解健康風險，並思考疾病預防與保障規劃。

永續也落實在保誠人壽的日常營運中。2025年完成全台營運據點100%溫室氣體盤查，範疇一及範疇二市場基礎碳排放量為576.9394公噸CO2e，人均碳排量較2022年基準年下降44%，提前達成並超越原訂2030年營運排放強度減少25%的階段目標，持續往低碳轉型路徑前進。

在治理機制上，保誠人壽將氣候與永續議題納入董事會監督，並透過風險管理委員會、資產負債管理委員會及永續指導委員會追蹤進展。此外，再生能源導入比例、責任投資組合加權平均碳強度等指標亦與高階管理層薪酬連結，進一步將永續績效納入經營管理機制。

保誠人壽自2001年起持續投入兒童公益，從兒童保護、心理健康、財金教育到生活韌性等面向，陪伴兒童建立面對未來的能力。

截至2025年，相關計畫累計投入超過新台幣2,500萬元、受益人次逾13萬，協助超過3.3萬名弱勢與受虐兒童，建置21間彩虹屋、提供14輛兒童保護車，以及1,736人次心理諮商與輔導服務；CHA-CHING理財教育計畫等亦推廣至41所學校、培育3,319名教師，共有89,667名學生參與。

此次獲獎肯定保誠人壽長期將永續落實於企業經營與保險專業。未來，保誠人壽將持續關注環境與社會變遷所帶來的新興風險，結合風險洞察、健康促進與保障專業，支持客戶及早因應風險、強化保障。