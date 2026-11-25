達麗（6177）25日公告，攜手台灣人壽組成合作聯盟，獲選台北市信義區犁和段暨三興段公辦都更案最優申請人，全案基地面積約6,891坪，預估總投資金額至少336億元，達麗在北市精華區大型開發布局再下一城。

達麗此次結合台灣人壽的資金實力與自身不動產開發能力，採合作聯盟方式參與大型公辦都更案，不僅有助分散開發風險、提高資金運用效率，也有利擴大承接大型開發案的量能，充實中長期營運動能。

信義犁和案為今年以來國內規模最大的公辦都更招商案之一，由國家住宅及都市更新中心擔任實施者，基地位於信義區吳興六張犁地區，緊鄰台北醫學大學、景勤二號公園，鄰近捷運六張犁站及台北101世貿站，具備醫療、商業、交通及生活機能等優勢。

全案涵蓋犁和段59筆及三興段14筆土地，合計73筆土地，其中國家住都中心及公有土地持有比例逾九成，土地整合難度相對較低，有利加速開發進程。

在開發模式及權益分配方面，本案採跨區權利變換方式辦理，更新完成後，出資人及公、私有土地所有權人將集中選配西側基地房地及車位，東側基地則全數由國家住都中心取得，規劃作為社會住宅及相關公共服務空間使用。

值得注意的是，本案採取「先找營運、再找興建」的開發策略，台北醫學大學已取得東側基地約4,500坪空間承租資格，未來將導入復健醫學、傳統醫學、托育及人才培育等設施，打造結合醫療、健康照護及居住機能的智慧健康生活聚落，也有助提升整體開發價值。

依招商條件，全案申請容積獎勵須高於60.5%，建築物採鋼骨鋼筋混凝土（SRC）以上等級結構，並以取得銀級以上綠建築及智慧建築標章、近零碳建築及耐震標章等認證為目標。

達麗近年積極透過公辦都更、捷運聯合開發等多元模式擴大事業版圖，此次攜手壽險業者進軍信義區大型開發案，將進一步強化在北部精華地段的開發布局。