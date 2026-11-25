富邦永續獲獎成果再寫佳績！富邦金控（2881）暨子公司於「2026全球企業永續獎（GCSA）」、「2026台灣企業永續獎（TCSA）」一舉囊括29座大獎，創參獎13年來新高，並為金融業獲獎數最多之金控公司。

其中，富邦金控連續七年榮獲最高榮譽「台灣十大永續典範企業獎」，富邦人壽、富邦產險及富邦證券亦獲頒「台灣百大永續典範企業獎」。在「永續報告」類獎項，富邦金控暨六家子公司全數獲獎，富邦金控、富邦人壽、台北富邦銀行、富邦證券及富邦產險獲白金級，富邦投信、富邦期貨獲金級肯定；富邦證券首度參與GCSA，即榮獲「Sustainability Reporting Award-Bronze Class」。富邦本屆也獲得17座「單項績效獎」，於氣候、社會共融、職業安全、幸福職場、高齡友善、資訊安全、創新成長、透明誠信、人才發展等多元面向，彰顯永續策略全面融入營運的具體成效。

富邦金控董事長蔡明興表示，永續金融不僅是金融業回應氣候與社會挑戰的重要責任，更是驅動產業轉型的關鍵力量。富邦金控以「低碳、數位、激勵、影響」四大永續策略為核心，持續將ESG融入金融本業，並從自身營運進一步延伸至客戶、員工與供應鏈，持續擴大價值鏈正向影響力。2025年綠色金融實績突破新台幣2.7兆元，並將2030年目標提高至3.2兆元，同時建立跨子公司議合平台，整合多元金融專業，從綠色融資、責任投資、轉型金融到企業議合，多面向支持產業低碳轉型。在社會面向，富邦持續深化AI防詐及普惠金融服務，並強化高齡、新住民及移工等多元族群的金融友善服務，進一步擴大金融影響力。

富邦人壽將永續理念融入企業經營，從低碳轉型、綠色金融、人才培育到社會共融，榮獲2026台灣企業永續獎（TCSA）九項大獎，包括連續四年榮獲台灣百大永續典範企業獎、永續報告白金級最高榮譽及七項永續單項績效獎。此外，富邦人壽建構人才供應鏈，打造幸福職場環境，榮獲人才發展領袖獎及幸福職場領袖獎；以金融影響力驅動淨零轉型與氣候治理，獲氣候領袖獎肯定；透過樂齡無礙友善客戶服務及高齡孤獨處方箋計畫，獲高齡友善領袖獎；同時推動「AI Everywhere」策略，將AI導入客戶服務、營運及組織管理，強化資安韌性及職業安全衛生管理，榮獲創新成長領袖獎、資訊安全領袖獎及職業安全領袖獎。

台北富邦銀行榮獲2026台灣企業永續獎（TCSA）「永續報告白金獎」、「幸福職場領袖獎」、「社會共融領袖獎」及「資訊安全領袖獎」四項肯定。北富銀持續接軌國際永續揭露準則，2025永續報告書首次揭露短中長期永續目標，並通過整本第三方確信，獲評審給予白金級最高肯定；此外，北富銀積極深化人才發展與員工關懷，打造友善共融職場，榮獲「幸福職場領袖獎」；另為提升移工及新住民金融近用性與金融素養，北富銀也攜手One-Forty、南洋台灣姊妹會，推動多國語言金融服務及教育，落實普惠金融，獲「社會共融領袖獎」肯定；而在強化風險管理與營運韌性方面，則透過S.A.F.E.資安治理架構，結合人工智慧、大數據分析及多層次防護機制，榮獲「資訊安全領袖獎」。未來將持續發揮金融影響力，攜手各界共創更具包容性與韌性的永續發展。

富邦產險持續將永續融入核心營運，今年首次參加永續綜合績效評選即獲選「台灣百大永續典範企業」，永續報告書亦連續二年獲最高等級白金級肯定，更一舉榮獲氣候、創新成長及幸福生養實踐三項領袖獎。公司透過TCFD揭露、淨零承保檢視及科技損防服務，強化氣候風險管理，並以場景保險、嵌入式保險、AI及數位服務工具的創新，提升業務員服務效率與客戶體驗。面對少子化挑戰，推動「生得起、養得起、願意婚」幸福工程三部曲，2025年投入逾2,500萬元家庭支持資源，迎接66位富邦寶寶，粗出生率達全台平均4.9倍，以實際行動打造家庭友善職場。富邦產險由外而內深化永續實踐，對外以保險專業陪伴客戶提升風險韌性，對內以友善職場支持員工安心發展，讓永續成為企業與利害關係人共同成長的力量。

富邦證券於「2026第十九屆TCSA台灣企業永續獎」，榮獲「永續綜合績效-台灣百大永續典範企業獎」、「永續報告書白金級獎」及「永續單項績效-透明誠信領袖獎」三項大獎。同時，富邦證券首度參與全球企業永續獎（GCSA）永續報告書獎評選即獲銅級獎，展現公司持續深化永續治理與實踐的成效。富邦證券持續將ESG理念融入營運決策，依循GRI Standards、SASB、TCFD、TNFD及聯合國SDGs等準則與架構，精進永續實踐與報告內容。2025年起，富邦證券更優於主管機關要求，主動發布英文版盡職治理報告書，提升資訊透明度。在永續金融方面，富邦證券2025年綠色金融投融資金額達101.16億元，承銷對環境永續有貢獻之公司案件共64件，占總承銷件數74%。此外，富邦證券亦持續推動低碳營運與社會共好，落實永續理念。

富邦投信持續落實富邦金控永續發展願景，將ESG理念深植公司治理、投資決策及營運管理，積極推動責任投資、氣候風險管理、金融教育及普惠金融，發揮資產管理機構的永續影響力。憑藉永續治理、資訊揭露及利害關係人溝通等面向的卓越表現，2026年榮獲第19屆（TCSA）台灣企業永續獎之「永續報告類－金獎」肯定。此次獲獎的《永續報告書》，完整呈現公司在責任投資、氣候治理、人才發展、資訊安全及社會參與等面向的具體成果，除持續深化ESG投資與風險管理機制，更積極推動金融友善服務，關懷高齡及弱勢族群，落實金融共融。未來，富邦投信將持續精進永續治理，深化責任投資實踐，攜手客戶、被投資企業及各利害關係人，共同推動淨零轉型與永續發展，創造環境、社會及企業共好的長期價值。

富邦期貨榮獲第十九屆台灣企業永續獎（TCSA）「永續報告書金獎」，繼去年獲得銀獎後再創佳績，展現永續治理成果持續獲得肯定。今年永續報告書聚焦氣候變遷與能源管理、永續金融、資訊安全及金融防詐等重大議題。面對淨零轉型趨勢，富邦期貨持續推動低碳營運，2025年溫室氣體排放量較2020年基準年減少30.68%，並完成全據點碳盤查與查證。在金融防詐方面，富邦期貨透過官網、社群平台及教育活動推廣識詐觀念，提升投資人風險意識與自我保護能力。未來將持續深化永續治理、金融教育與防詐宣導，以實際行動落實企業社會責任，與社會共創永續價值。