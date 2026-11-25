建構永續未來的信心！企業長遠競爭力源於永續經營，台灣第一大外資壽險品牌安聯人壽，二度榮獲台灣指標永續評鑑「TCSA台灣企業永續獎」中的最高榮譽「十大永續典範外商企業」獎項，展現其在氣候行動、永續投資、人權政策、普惠金融與AI數位創新力等面向持續推動具體永續行動力成果。為實踐企業永續承諾，安聯人壽承襲德國安聯集團「We Secure Your Future守護前行 精彩可期」的品牌精神，運用保險與資產管理專業，在瞬息萬變的全球環境下，仍積極回應氣候變遷、超高齡化社會及財務韌性等議題，致力成為值得信賴的永續保險品牌。

台灣永續能源研究基金會（TAISE）主辦的「TCSA台灣企業永續獎」，今年邁入第十九屆，不僅有台灣永續界奧斯卡獎的稱號，更是台灣最具指標性的永續獎項之一。25日揭曉年度綜合績效典範企業榜單。其中，年度永續大獎「十大永續典範外商企業獎」匯聚在台具代表性的外商企業，涵蓋金融、製造、醫療、零售及消費品牌等多元產業，今年共有來自14個國家、綜合績效外商組共36家外商企業競逐，經書面初選與現場決選，安聯人壽從眾多企業中脫穎而出，連續兩年蟬聯獲選「十大永續典範外商企業」殊榮，顯示擴大對社會與環境之正向影響力成果，永續成就各界有目共睹，堪為外資壽險龍頭典範。

全球局勢快速變遷，企業肩負更重要的永續使命！安聯人壽董事暨財務長薛賽瑞（Xavier Sarlet）出席領獎表示，「面對氣候變遷帶來的挑戰，安聯集團已承諾於2030年達成自身營運淨零排放目標。身為集團一員，安聯人壽持續將ESG融入公司治理與核心業務，透過保險保障、資產管理、AI數位創新以回應社會不斷變化的需求；同時，我們也積極傾聽客戶、員工及各界利害關係人的聲音，將其納入企業決策與永續發展的依據。我們相信，唯有落實永續才能創造長期價值，並為下一代打造更具韌性與永續的未來。」秉持理念，安聯人壽持續深化永續發展委員會組織，從政策規劃、目標管理到成效檢視，建立由上而下的永續治理機制，再次獲得「十大永續典範外商企業」肯定，成為驅動企業成長的重要力量。

安聯人壽致力於營運與投資雙向永續發展，在本屆評選中以公司治理、氣候治理及能源管理、環境永續、供應鏈/價值鏈管理、人才發展、社會共融以及合規與獎勵績效表現卓越，寫下亮眼成績。

第一，推動綠色營運：2025年每位員工平均二氧化碳排放當量較2019年基準年的1.75公噸降至0.47公噸，碳足跡減量幅度高達72.98%。自2023年起連續三年達成總公司及企業資料中心100%綠電使用的RE100目標。

第二，落實氣候行動：自2025年起攜手農業部農田水利署桃園管理處推動「桃園八股埤植樹養護計畫」，結合政府與企業資源，持續擴大綠覆面積，實踐SDG 13氣候行動與SDG 15陸域生態保育目標，累計種植超過200顆台灣原生種喬木與灌木2000株，提升生物多樣性與棲地環境之外，更打造兼具生態教育與休憩功能的綠色空間。

第三，責任投資方面：安聯人壽已提前達成2025年減碳30%及2030年減碳50%目標，透過調整投資組合結構、增加低碳企業配置，以及擴大綠色與永續債券投資，持續降低投資部位碳排放強度，發揮金融業推動永續轉型的影響力。

第四，實踐環境永續：為了讓減碳不只是口號，永續行動實行於日常營運的每個細節，從辦公室節電、垃圾減量、省水措施，到推動低碳差旅政策及數位化作業，逐步建立完整的環境監測與管理機制。將永續理念融入員工日常工作習慣，讓每一度電、每一張紙及每一次出差，都是企業邁向低碳轉型的重要一步。

再次榮獲「十大永續典範外商企業」殊榮，不僅是對安聯人壽長期深耕永續發展的肯定，更反映企業將永續理念落實於核心本業的成果。安聯人壽將持續攜手員工、客戶及合作夥伴，為社會創造更多正向價值，共同迎向更具韌性的未來。