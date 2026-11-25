星展銀行（台灣）持續拓展亞洲跨境支付布局。針對台灣客戶，星展digibank App的TWQR支付應用除涵蓋國內轉帳及逾50萬家合作商店外，已延伸至日本及韓國消費場景；另一方面，針對外國客戶來台，星展集團旗下支付服務PayLah! App亦支援全台逾25萬家TWQR合作商店掃碼付款，讓PayLah!用戶來台享有更流暢的支付體驗。星展銀行（台灣）並規劃於2027年開放星展台灣客戶透過星展digibank App掃描新加坡SGQR付款碼，進一步串聯台、星、日、韓支付場景，提升跨境支付的便利性。

星展銀行（台灣）總經理黃思翰表示，支付服務一直是星展的核心業務，從星展跨國速匯、星展多幣通外幣刷卡直扣外幣帳戶，到串聯TWQR支付服務，星展持續拓展多元支付應用，讓金融服務更貼近客戶所需。隨著亞洲交流日益緊密，星展整合集團跨市場資源與數位金融優勢，積極擴大亞洲跨境支付生態圈，並秉持One Bank策略，為客戶提供更便利、無縫的支付體驗，進一步深化星展立足台灣、連結亞洲的數位金融布局。

星展銀行（台灣）消費金融處負責人孫可基指出，星展發揮數位創新實力，繼星展銀行（台灣）成為首家提供TWQR支付服務的外商銀行後，更進一步串聯日本、韓國TWQR跨境支付，星展集團PayLah! App亦開放其用戶在台掃碼付款，讓跨境支付更加便捷。星展銀行（台灣）透過一站式平台星展digibank整合理財、外匯與支付等多元金融服務，致力強化與客戶的日常金融往來，將持續深化支付生態圈的合作，朝成為客戶主要往來銀行的目標邁進

因應台灣行動支付需求持續成長，星展銀行（台灣）積極串聯TWQR支付服務，讓客戶透過熟悉的星展digibank App，即可於支援 TWQR的商店掃碼付款或出示付款碼，享受流暢的支付體驗。相較信用卡支付可能涉及商家交易手續費，TWQR 提供帳戶直扣的支付選擇，不僅讓消費者享有更多元的支付選擇，也讓未提供信用卡支付的商家能接受數位的收付款服務。

星展銀行（台灣）更將TWQR支付場景延伸至日本及韓國，客戶於當地合作商店結帳時，只需開啟星展digibank App出示TWQR付款碼供合作商店掃描，即可完成交易，款項直接由新台幣活期存款帳戶扣除，並免收海外交易手續費；服務涵蓋便利商店、餐飲及熱門觀光景點等多元場景，讓客戶無須兌換大量外幣現鈔，也能輕鬆享受海外購物及旅遊樂趣。

除深化台灣客戶的支付應用外，星展集團亦積極推動跨境支付雙向互通，成為首家串聯台灣TWQR支付服務的新加坡銀行。旗下支付服務PayLah! App已支援全台逾25萬家合作商店掃碼付款，讓超過300萬名PayLah!用戶來台時，無須另外下載其他支付App即可輕鬆消費。星展銀行（台灣）亦擔任台星跨境支付服務的結算代理銀行，透過集團的跨市場協作，協助兩地支付網絡互通，深化台星跨境連結。