元大金控（2885）長期深耕永續治理與氣候風險管理，榮獲英國標準協會（BSI）最高榮譽「永續信任領航獎」，自2020年首度獲獎以來，已連續七年獲肯定，展現元大金控在永續治理、資訊透明、氣候行動及永續金融等面向的成果與領導力。

BSI為全球知名標準制定與驗證機構，「永續信任領航獎」旨在表彰企業於環境、社會及公司治理（ESG）領域的卓越成果與長期影響力。面對氣候變遷及全球淨零轉型趨勢，元大金控持續將永續理念融入企業營運及業務決策，積極參與SBT、PCAF、TNFD等國內外永續倡議，並導入環境、能源、資訊安全及營運持續管理等多項ISO國際標準，透過第三方驗證持續提升管理品質與營運韌性。

在永續資訊揭露方面，元大金控自2010年起自主編製永續報告書，迄今已連續發行16年，透明揭露永續策略、目標及執行成果，積極回應利害關係人關注議題。2026年發布之氣候暨自然相關財務揭露報告書，持續依循TCFD、TNFD國際標準精進揭露品質，已連續4年獲BSI符合性查核「Level 5+(Excellence)」最高等級認證，彰顯對氣候治理與資訊透明的高度重視。

在永續金融與轉型金融方面，元大金控整合集團資源，建構一站式金融服務體系，透過財務顧問、承銷諮詢、責任投資及永續授信等服務，協助企業規劃減碳路徑、落實轉型策略。此外亦舉辦ESG工作坊、供應商交流會及自主碳盤查工作坊，攜手客戶及價值鏈夥伴掌握國際永續規範與減碳趨勢、推動產業低碳轉型。

元大金控秉持「與社會共融、與地球共生，成為國際永續標竿企業，攜手共創美好未來」願景，持續推動淨零轉型與永續金融，打造兼具韌性、包容性與競爭力的金融生態系。