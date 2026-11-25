美台科技股暴跌，傷的不只是股市，連FCN投資人都受波及。金融市場傳出近來多檔FCN （Fixed Coupon Note，固定配息型結構債券）商品到期，其中大多數都直接連結輝達、台積電這兩檔科技龍頭股，劇烈的股價震幅導致大量持有相關商品的高資產客戶受災慘重，先前的配息已不足以因應股價慘跌，面臨出乎預期的損失。

據了解，金管會高度關注FCN投資者所受到的衝擊，日前已找來結構型商品銷量前三大銀行，進一步了解先前FCN商品銷售情形，金管會關切重點在於銀行銷售產品時，是否有作好KYC（認識你的客戶），以免市場反轉時，成為爭議的源頭。

美股與台股科技股迄今仍震盪不休，尤其美股費半、那指與台股高度的關聯性，使今日台股大盤跟著美股重挫，盤中一度慘跌逾3440點，即使政府基金進場護盤，終場仍以下跌1926.92點作收，台積電今日盤中差一點跌停，多檔即將在近日內到期的FCN產品，如今情況愈來愈不妙。

至於FCN是否會爆發類似於2015年的TRF風暴？一位金融圈高層指出，兩者仍有相當差異，儘管都與選擇權有關，為結構型商品，最大的差異在於TRF即使賠完本金，還要再按合約連續比價12個月，繼續支付賠金，FCN則是本金賠完就到此為止；此外，TRF當時受災戶有許多從事進出口業務的中小企業戶，直接用美元購買，很多還有匯率問題，而FCN的購買者則是高資大戶。但這位銀行高層也說，現在最大的爭議點，在於銀行的理專是否對客戶買FCN不當勸誘？尤其還要客戶去用「疊券」方式投資FCN，以及要原本投資債券的客戶「變形」為投資FCN。

而FCN商品到期時，有兩種方式，一種是對於股價認損，斷頭出場，另一種則是以債轉股，未來改成長期持有股票，但何時能解套賣出不知道。金融業高層指出，對高資大戶最大衝擊在於，FCN所連結的大多都是科技龍頭股，銀行與高資大戶都認為「絕對沒問題」，而且這類商品平日是穩定的高配息產品，結果現在明星科技股集體暴跌，也造成高資大戶的集體虧損。