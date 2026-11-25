市場對美國聯準會（Fed）12月升息預期升溫，台灣央行是否跟進受到關注。身兼央行理事的台經院院長張建一今天表示，通膨並未構成升息急迫性，但基於利差因素，央行可能升息半碼；景氣預測中心主任孫明德則提醒，市場資金情勢可能才是央行眼前應關注的議題，若市場資金趨緊，央行也可能須評估寬鬆措施。

台經院今天舉行景氣動向調查記者會，媒體詢問，如果美國聯準會12月升息，台美利差將擴大，加上國內通膨維持在2%，央行12月是否可能跟進升息腳步。

張建一分析，以通膨角度來看，立院三讀通過追加預算撥補中油台電，2028年1月底前油電全凍漲，且因國際油市供過於求，近日國際油價顯著下跌，有助於緩和通膨壓力。換言之，單就通膨情勢而言，台灣並無升息急迫性，但美國聯準會12月升息機率非常高，利差持續擴大，如果央行衡量之下決定升息，他認為可能只會升半碼。

外界認為，央行升息將縮小台美利差，有助於緩解資金外流及新台幣貶值壓力。不過張建一指出，升息未必能帶動貨幣升值，以日本為例，日本央行啟動升息後，日圓仍在160價位附近震盪；韓元升值也非韓國央行升息所致，而是SK海力士、三星工會爭取員工分紅，促使企業將海外資金匯回，推升韓元匯價。各國匯率走勢背後的因素不同，不能一概而論。

孫明德補充，台灣今年出口強勁，新台幣卻未明顯受惠，部分因素是壽險業持有龐大海外外幣資產，今年匯率會計新制上路後，業者降低透過遠期市場避險的需求，相關交易調整也可能影響匯市美元供需，削弱新台幣升值動能。

孫明德認為，當前金融市場首要議題是資金取得困難，而不是匯率因素，甚至大部分廠商歡迎貶值，畢竟時值年底，貶值有利年底財報表現。

孫明德進一步指出，市場資金情勢可能才是央行眼前應關注的議題，近期美股表現疲弱，AI產業又吸納大量資金，如果美國聯準會再升息，恐加劇市場波動；台灣資金情勢同樣緊張，中小企業借錢有困難，大企業也發行可轉換公司債（CB）籌資，當金融市場不穩定時，央行或許應評估方向不見得是升息，而是有無必要反向採取寬鬆措施。