新台幣33元防線失守！受到台股重挫、外資資金持續匯出影響，新台幣兌美元匯率今日重貶，下午盤中最低來到33.19元，終場收33.126元，貶值1.87角，創下近20個月新低，台北外匯成交量衝上48.53億美元。相較過去央行多次出手守住33元價位，今日匯價明顯放貶。

匯銀主管表示，新台幣上午多次貶破33元，中午雖一度拉回32.997元，但「市場氣氛不大一樣」，央行似乎有棄守整數關卡的跡象。午後美元買盤再度湧現，匯價一路貶破33跟33.1元，甚至逼近33.2元大關，顯示外資匯出壓力仍相當沉重。

台股昨日才大漲3310點，外資仍賣超503.9億元，但今日大盤再度重挫1926.92點，收在38,195.43點，也讓匯市持續有外資匯出力道。匯銀主管指出，央行33元大關幾乎守了將近一個月，即便盤中有所貶破，但總能在尾盤調節，不過今日尾盤沒有美元賣單出現，「就知道有狀況了。」

此外，今日不僅貶勢擴大，成交量也明顯放大。市場研判，央行應該不再強守特定價位，而是容許匯率順應資金流向調整，後續外資是否持續撤出，將成為新台幣走勢關鍵。