富邦人壽積極迎向轉型挑戰，以合規治理為基石，持續探索各面向的創新應用，累計取得經濟部智慧財產局多項創新專利，範疇涵蓋理賠給付、客戶關係管理及行政作業管理等，另在客戶申訴品質、營運持續、能源管理、溫室氣體盤查、職業安全衛生管理等方面也通過ISO國際標準驗證。從專利創新到國際驗證，持續提升保險服務效率、落實低碳營運，為保戶打造更智慧、便捷的服務體驗。

富邦人壽表示，面對快速變動的經營環境，企業不僅需要持續創新，更須建立穩健且具韌性的營運體質，透過專利創新提升服務效能，並藉由ISO國際標準深化服務品質管理、營運持續及節能減碳，讓科技創新與永續經營並行。將持續精進數位服務與營運管理，厚植企業長期競爭力，為保戶提供更安心、可靠的保障與服務。

專利是企業創新研發成果的具體展現，也是提升市場競爭力的重要基礎。在保戶關注的理賠服務方面，富邦人壽今年取得3項新型專利，包括「理賠智慧助理系統」協助翻譯國外醫療單據、擷取關鍵資訊；「保險給付審核輔助系統」提供疾病與手術說明、手術項目選取建議；「癌症理賠審核輔助系統」則協助判讀病理切片報告、摘錄重點。截至2026年9月底，理賠智慧助理累計使用逾5,200人次，癌症案件平均節省約10分鐘、國外醫療文件平均節省約15分鐘，累計節省約652小時作業時間。

除理賠服務外，富邦人壽亦將創新技術應用延伸至投保服務、風險管理及行政作業。其中，「職業代碼推薦系統」可依客戶服務單位、營業性質、職位及工作內容自動運算推薦職業代碼，成為業務員協助客戶投保的重要數位工具；「保單聯絡資訊檢核機制系統」、「保險交易風險評估系統」及「洗錢防制案件通報處理系統」則強化作業風險管控。此外，創新專利亦涵蓋議事文件、合約、租賃、關係人查核、電子招標及工程規劃等行政管理流程，提升資源使用效率，將創新落實於日常營運及提升效率。

另一方面，富邦人壽亦通過多項ISO國際標準驗證，從傾聽客戶心聲、確保營運持續到落實低碳管理，展現專業管理實力。「ISO 10002客戶申訴品質管理系統」涵蓋申訴受理、案件追蹤及回覆保戶等流程，確保客戶反映的問題獲得一致且公平的處理。「ISO 22301營運持續管理」今年則擴大驗證範圍，從原有的客戶諮詢及理賠服務，新增新契約、保全服務及客戶申訴，涵蓋五項關鍵保險服務，並透過定期演練檢視應變與復原機制，強化突發事件下的服務持續能力。在資訊安全方面，富邦人壽亦連續17年通過「ISO 27001資訊安全管理」驗證，持續強化資安管理機制，為保戶資料保護及數位服務提供穩健支持。

富邦人壽持續深化永續管理，分別連續10年、7年通過「ISO 14064-1溫室氣體盤查」及「ISO 14001環境管理系統」驗證，並導入「ISO 50001能源管理系統」，落實碳排管理、節能減碳與污染預防；也連續5年通過「ISO 45001職業安全衛生管理系統」，強化職災預防，以國際標準守護環境保護與員工安全。