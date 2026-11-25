聽新聞
0:00 / 0:00
土銀獲TCSA四大獎 首獲永續報告「白金級」響應金融大回饋
「2026第十九屆TCSA台灣企業永續獎」頒獎典禮於25日登場，土地銀行憑藉在環境、社會與公司治理（ESG）的深厚耕耘，本次一舉摘下四項永續大獎，包括連兩年勇奪「台灣百大永續典範企業」、連3年獲得「性別平等領袖獎」、再度拿下「人才發展領袖獎」，以及連六年獲頒永續報告類獎項並首度躍升為最高榮譽「白金級」。
土地銀行適逢成立80周年的里程碑，從推動綠色金融出發，今年更以「創新引領．共創價值．邁向永續」營運主軸貫徹金融影響力，將資金引導至永續發展領域，並榮獲TCSA台灣企業永續獎多項獎項，展現將永續DNA深植於營運策略的顯著成果。
另外，土地銀行亦積極響應金管會「金融業深化社會信任與回饋行動指引」，將永續經營成果轉化為溫暖的社會力量，從社會、客戶及員工三大面向深化社會信任並回饋社會大眾，建立「信任提升、政策開放、發展擴大、社會受益」的正向循環。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。