2026年「TCSA台灣企業永續獎」25日舉行頒獎典禮，凱基金控集團再傳捷報，包括凱基金控（2883）、凱基人壽及凱基證券合計抱回13項大獎。其中，凱基金控榮獲「永續綜合績效—台灣百大永續典範企業獎」、「永續報告—金融及保險業組白金獎」，以及單項績效「性別平等領袖」、「社會共融領袖」等四項殊榮，展現集團將永續理念落實於營運治理、職場平權及社會共融的具體成果。

代表受獎的凱基金控永續長賴俐臻表示，永續不是單一部門的工作，而是要深植於金融本業、人才發展、社會共好及公司治理等日常營運；凱基金控將持續整合集團專業與資源，讓永續從理念轉化為具體作為，創造長期且實質的正向影響。

「TCSA台灣企業永續獎」為國內具代表性的永續獎項，由台灣永續能源研究基金會邀集產官學界專家參與評選。除了獲得國內指標獎項肯定，凱基金控在國際永續評比同樣表現亮眼，2026年於S&P Global企業永續評比（CSA）名列全球保險業第一，連續7年入選S&P Global永續年鑑，並獲最高等級Top 1%榮譽；同時連續6年入選DJBIC世界指數及新興市場指數。氣候行動方面，2025年通過科學基礎減量目標倡議（SBTi）驗證，金控總部大樓也取得ISO 14068-1:2023碳中和標準認證，將減碳承諾貫徹於日常管理。

社會共融也是凱基金控深耕的重點之一。自2021年推動「共融力計畫」，結合集團志工專業與企業資源投入地方創生，2024年進一步推出「地方創生行動家+」，由不同專業領域同仁陪伴創生團隊改善財務管理、優化商業模式並媒合所需資源。以2025年為例，共有105名「地方創生企業志工」參與，累計投入逾15,000小時，協助團隊創造超過新台幣1,000萬元新增收益。「地方創生行動家+」計畫也接連獲得2025、2026年遠見ESG企業永續獎，及2026年聯經人文企業獎肯定。

在人才永續方面，凱基金控以「成為人才永續的首選雇主」為目標，將多元、公平與共融精神融入人才招募、培育、升遷及薪酬制度，提升女性參與管理與決策的機會，打造尊重差異、平等友善的職場環境。此外，凱基金控不斷精進永續資訊揭露品質，透過年報、永續報告書及官方網站，定期公布永續策略、執行進度與具體成果，強化資訊透明度及與利害關係人溝通，也因此獲頒「永續報告—金融及保險業組白金獎」。

凱基金控強調，未來將持續秉持「ONE KGI」精神，串聯集團能量與專業，從金融本業出發，將永續內化為經營決策及日常行動，讓永續既是企業承諾，更是驅動穩健成長、創造社會價值的重要力量。