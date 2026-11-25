面對科技快速變遷，數位落差與人際疏離讓部分長輩的日常生活面臨不便。元大人壽長期關注高齡友善與社區共好，秉持「取之於社會、用之於社會」的企業精神，於11月20日攜手弘道老人福利基金會，在北投舉辦公益體驗活動。元大志工們陪伴長輩從數位機台點餐、市場採買到共煮共食，陪伴長輩走一段熟悉的日常，並同步繪製社區友善地圖，呼應基金會「北投實驗計畫」的推動方向，鼓勵長輩從服務接受者進一步成為社區互助的參與者，朝在地安老的目標邁進。

當天活動範圍涵蓋新北投捷運站至奇岩捷運站周邊，長輩與志工一早先在新北投的連鎖漢堡店集合，由志工們陪同長輩實際操作數位點餐機，從理解操作介面、選擇餐點到完成結帳，一步步熟悉數位工具，降低對科技操作的陌生與不安，此外，因應防詐猖獗，志工們還透過《元大人壽防詐秘笈》中所蒐集十大常見詐騙樣態，加強長輩們防詐意識。

隨後，一行人前往北投市場，這次換由熟悉在地生活的長輩帶路，一起買菜、認識店家，再前往新住民據點，一起烹煮長輩拿手的「阿嬤的手路菜」，最後共進午餐並進行成果分享。沿途，長輩與志工們也將認為較便利、安心且對長輩友善的店家一一標記，繪入社區友善地圖，讓數位工具學習與社區資源認識在輕鬆氛圍中自然發生。當天參與活動的長輩都覺得很新鮮，還有長輩得意的說：「真的很開心參加這個體驗活動，今天我在漢堡店學會了用自助點餐機點餐，以後帶孫子來就可以直接用機器點，不必在櫃臺排隊等很久，也不會被孫子笑說跟不上時代。」

元大人壽指出，超高齡社會下許多服務長者的習慣是站在「我要服務你」的角度，但真正的友善，是讓長輩能主動表達需求、知道需要時可以向誰求助，也能將自身經驗與生活智慧分享給他人。此次活動結合弘道老人福利基金會長期深耕社區的經驗，並串聯連鎖餐飲、傳統市場及新住民據點等在地夥伴合作，將生活中場域，轉化為長輩練習數位應用、表達需求與建立互助連結的友善空間。