受到台股再度重挫、外資資金撤出壓力影響，新台幣兌美元匯率今（25）日持續走貶，盤中最低來到33.035元，值得注意的是，上午多數時間在33元以上震盪，直到接近中午才突然拉回，午盤收32.997元，貶值5.8分。但相較過去央行頻頻出手守住33元價位，央行似乎有放寬防守力道。

新台幣今日以32.96元開出，但隨後美元買盤湧現，匯價持續貶破33元，直到中午才快速回升。匯銀主管表示，近期新台幣多次盤中貶破33元，尾盤仍被拉回32元價位，但上午在33元以上停留時間很長，除了因台股大跌，外資匯出影響外，「老大（央行）似乎也沒有過度守匯」。

不過，匯銀主管分析，今日外資匯出力道應該不低，央行也可能只是避免正面衝突，或是在尾盤前才會加大力量。

股市方面，台股昨日才大漲3310點，外資卻反手賣超503.89億元，資金撤出壓力並未消失。今日台股再度重挫，盤中一度狂瀉3440點，昨日反彈成果幾乎全數吐回，也使市場擔憂外資恐持續賣股匯出。

在美元需求持續強勁、外資賣壓未歇下，央行是否改採減緩貶勢、而非力守特定價位的策略，將是後續觀察重點。尤其新台幣能否在下午交易時段守住33元，也將成為判斷央行態度的重要訊號。