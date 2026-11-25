面對科技快速變遷，數位落差與人際疏離讓部分長輩的日常生活面臨不便。元大人壽長期關注高齡友善與社區共好，秉持「取之於社會、用之於社會」的企業精神，於11月20日攜手弘道老人福利基金會，在北投舉辦公益體驗活動。元大志工們陪伴長輩從數位機台點餐、市場採買到共煮共食，陪伴長輩走一段熟悉的日常，並同步繪製社區友善地圖，呼應基金會「北投實驗計畫」的推動方向，鼓勵長輩從服務接受者進一步成為社區互助的參與者，朝在地安老的目標邁進。

2026-11-25 13:53