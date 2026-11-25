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外資波段賣超台股逾1.8兆 國銀：台幣陷出口旺 匯率弱的背離困境
新台幣今日仍走貶，一度見33價位，台股盤中一度重挫逾三千點，顯見外資賣壓依舊沉重。國銀指出，美元指數升至去年4月高點，亞幣遭遇較大壓力。其次台股近期表現疲弱，本次外資10月以來波段累計賣超已超過1.8兆元。
國泰世華觀察，中、韓、日、台四國近期受惠於全球貿易與AI科技需求，出口表現普遍暢旺，但匯率走勢卻呈現分化。其中台日雙疲，資金外流與政策掣肘而陷入「出口旺、匯率弱」的背離困境。新台幣受到外資在台股大舉獲利了結並淨匯出百億美元，即便台灣央行頻頻進場調節仍難敵龐大賣壓。
央行進場調節匯率頻率明顯增加，10至11月新台幣單日高低點與收盤價平均波動率升至0.35%，高於上半年0.15%，反映市場供需失衡。
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