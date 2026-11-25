受現貨ETF資金大幅流出及總體經濟利率逆風雙重壓抑，加密貨幣市場近日持續承壓。數據顯示，比特幣已下滑至5.9萬美元，失守6萬美元整數關卡，關稅與美國聯準會的升息預期風險牽動風險性資產表現。

專家分析本波比特幣回檔主因，機構資金撤離與總體經濟環境緊縮為兩大關鍵壓力。市場統計指出，比特幣現貨ETF在11月持續出現明顯資金贖回潮，累計資金流出總計約47.1億美元，導致現貨市場面臨沉重且長期的賣壓。

此外，總體經濟面亦面臨高強度逆風，由於市場對美國12月聯準會再度升息的預期居高不下，加上關稅政策帶來的不確定性，拖累整體風險性資產表現，促使資金外流態勢尚未止歇。

儘管短線走勢疲弱，且硬體錢包Coldcard近期傳出韌體缺陷導致約1,778枚比特幣失竊，一度打擊市場短期託管信心；不過，市場仍出現部分逢低承接買盤與監管面利多。

數據顯示，部分大型投資機構與巨鯨已開始趁價格回落之際進場累積籌碼，市場不僅出現一筆高達10億美元的顯著買單，尾盤階段交易所亦湧入超過3,500萬美元的資金淨流入。同時，美國商品期貨交易委員會（CFTC）已批准將比特幣計入交易所與清算所的營運資本，將有助於推進機構長期抵押品整合，為加密貨幣市場的中長期制度化發展提供支撐。