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台股昨天滿血復活、今天又被抽乾！新台幣盤中摜破33元 央行出手穩匯
昨天「滿血復活」的台股，今天盤中又被抽血跌逾3000點，幾乎完全回吐昨天的漲點。新台幣匯價開盤走貶，盤中貶至33.035，午盤在央行進場調節下，以32.997暫收，貶值5.8分。台股今多方企圖在收盤守住10日線。
匯銀分析，新出爐的數據顯示，美國消費者信心11月大幅上升至近兩年來最高水準，民眾對經濟和就業市場的看法更加樂觀。周二公布的數據顯示，11月份經濟諮商局消費者信心指數上升11.4點至103.3，為2025年1月以來最高。這高於受訪經濟專家預估中值的92.4。市場亦等待後續PCE數據，以評估通膨及Fed利率路徑。
近期美元趨勢偏強，而亞股受到多重不確定因素干擾，進而亞幣也承壓。
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