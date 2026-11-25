提供民眾更便利、多元的數位支付體驗，悠遊卡公司持續拓展悠遊付生活繳費服務項目，自11月25日起「國民年金」及「交通罰鍰」線上繳費功能登場，讓民眾不用出門、不必排隊，透過手機悠遊付App即可便捷的完成各類繳費。

悠遊付目前已提供14大類生活繳費服務，涵蓋水費、電費、瓦斯費、電信費、學雜費、地方稅、汽機車相關費用及臺北市立聯合醫院醫療費等，從日常民生帳單到政府規費及公共服務費用，持續擴大數位支付的應用場景，讓悠遊付不只是日常消費的支付工具，更成為民眾處理各類生活帳單繳費的便利好幫手。

民眾透過悠遊付繳納生活帳單，不僅便捷，還能獲得多重回饋金，包含每月逢1日(1、11、21、31日)生活繳費筆筆享2%回饋金、周五會員日筆筆享2%回饋金，以及「月級挑戰」最高可享3%回饋金，符合活動規範即可疊加，最高賺7%回饋。悠遊卡公司持續拓展多元的生活服務版圖，打造更便利、更全面的數位支付生活圈。

台北市稅捐稽徵處攜手悠遊付，於地價稅開徵期間推出雲端發票加碼活動，自即日起至12月3日止，民眾使用悠遊付繳納地價稅，並以悠遊付綁定手機條碼進行消費、儲存雲端發票，同時至悠遊付App「我的→手機條碼專區」，完成「設定悠遊付自動兌獎及領獎帳戶」，再前往臺北市稅捐稽徵處活動官網完成個人資料登錄，有機會獲得100元悠遊付回饋金；若進一步完成悠遊卡載具歸戶任務，還可再獲得50元悠遊付回饋金。