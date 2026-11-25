品浩（PIMCO）非傳統策略投資長賽德納（Marc Seidner）指出，在2027年，投資人將面臨多元分散配置的挑戰。在各資產類別間看似平衡的投資組合，底層風險的集中程度可能高於表面所顯示。

賽德納指出，在2026年，戰爭、能源衝擊、利率上揚與政治不確定性等因素交錯，一再使市場風險與機會在股票、債券與大宗商品之間轉移。科技股多年來帶動股市上漲，使許多投資組合明顯偏重股票；同時，AI建置熱潮也在股票、信用、基礎建設與不動產之間，形成較不易察覺的連動關係。

賽德納指出，這些轉變顯示，有必要從整體投資組合的層面分析風險與報酬來源。幸好當前全球市場仍提供許多機會，有助於投資人分散配置，讓投資組合重新取得平衡。

賽德納表示，投資人可透過全面評估 AI 曝險、檢視股票指數曝險、關注量化與相對價值、留意企業借款人壓力，以及評估大宗商品的風險分散效果等五大主題，來辨識潛在的集中風險，並在 2027 年拓展投資機會。

賽德納認為，信用違約周期已經展開。融資成本上升，造成金融情勢緊縮，導致槓桿較高、評級較低及對利率較敏感的借款人承壓。在公開發行信用市場中，CCC評級發行商開始為即將到期的債務進行再融資，因為借款成本大幅上升而承受的風險最高。從交易價格中可看出，面臨財務困境的非投資等級債券也在增加。

賽德納建議，投資人在了解投資組合中的風險與集中情況之後，再審慎決定新資金的去向。例如：放眼市值加權指數以外的機會、運用相對價值投資策略掌握分歧現象、在信用市場中審慎篩選，或增加由不同經濟風險驅動的投資。當前經通貨膨脹調整後的債券殖利率處於高檔，固定收益市場可望提供具吸引力的整體報酬潛力。