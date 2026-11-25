國際金價反彈行情僅維持短短一天，再度面臨沉重賣壓，失守每英兩3,600美元關卡，逼近3,500美元。25日盤中最高觸及3,575.34美元，最低下探3,534美元，較今年近5,600美元歷史高點回落逾36%，目前金價更低於季線13.36%。

國際金價24日重挫逾2%，主要受到聯準會（Fed）升息預期升溫、美國科技股再度遭遇拋售等因素影響。部分投資人為彌補股市虧損及補繳保證金，被迫出售黃金籌措現金，進一步加劇金價跌勢。

根據聯邦基金期貨市場最新定價，Fed於12月升息的機率高達97%，明年1月再度升息的機率也達66%，顯示市場預期貨幣緊縮周期恐延續至明年。

值得注意的是，長期看多黃金的研究機構BCA Research，近日宣布黃金多頭部位觸發停損、全數出場，為四年來首見，並將黃金投資觀點由看多下調至中性。這筆自2022年11月建立的多頭交易，累計報酬率達113%。

BCA指出，美元走強及實質利率居高不下，是目前黃金面臨的兩大風險，預估美元指數可能升至105點才見頂。此外，黃金ETF龐大的持倉規模也暗藏隱憂，一旦資金轉為流出，恐進一步放大金價跌勢。儘管全球央行持續購金，但仍不足以扭轉短期投資需求疲弱的局面。

展望後市，市場將聚焦美國個人消費支出（PCE）物價指數，若通膨數據再度高於預期，恐強化Fed持續升息的理由，金價3,500美元支撐關卡將面臨嚴峻考驗。