台經院今天發布10月景氣動向調查，盡管AI相關需求仍具支撐，但美國期中選舉變局可能加強對AI資料中心建置審查，加上聯準會升息疑慮，製造業廠商對未來景氣看法轉趨向保守，製造業營業氣候測驗點轉為下滑，服務業則是連續第四個月下降。營建業測驗點雖連續第二個月上揚，但升幅有限，顯示廠商對景氣的看法與上月大致持平。

10月製造業營業氣候測驗點98.94點，較9月下降2.85點。服務業營業氣候測驗點90.13點，較9月減少2.09點，呈現連續四個月下滑態勢。營建業營業氣候測驗點109.39點，上揚0.07點。

台經院指出，美國民間消費維持穩健，設備投資成長加速，惟出口增幅縮小、進口增幅擴大，經濟成長率較上季略為放緩。歐元區經濟成長小幅加快，其中德國及西班牙增幅擴大。日本在企業設備投資及住宅投資回升帶動下，經濟成長略為加快，惟民間消費轉為年減態勢。中國經濟成長率則較第二季小幅回升。

至於國內製造業方面，人工智慧(AI)需求仍強勁，加上記憶體供需吃緊，帶動電子機械業景氣續強。化學工業部分業者營收隨原料報價上漲而回升，惟下游需求仍偏弱。運輸工具業則受汽、機車買氣降溫及歐美自行車市場進入淡季影響，景氣轉弱。整體製造業廠商對10月景氣的看好比率較上月下降，看壞比率則上升。展望未來，AI相關需求仍具支撐，但美國部分州政府可能加強資料中心建置審查，加上石化市場供給增加、終端需求偏弱，廠商對未來半年景氣的看法較上月略趨保守。

服務業方面，台經院指出，10月百貨週年慶及雙十連假帶動購物消費，支撐零售業績成長，然台股回檔，使券商自營投資由盈轉虧，也拖累壽險業投資收益，證券業及保險業對當月景氣的看法偏弱。多數零售業者預期未來景氣大致持平，證券業者對交易動能轉趨保守，保險業則在保費收入支撐下可望小幅成長，惟金融市場波動仍可能影響投資獲利。

營造業方面，儘管行業持續面臨營建材料價格居高及專業人力不足，持續增加施工與成本控管壓力等環境，不過隨科技廠房工程陸續進入施工期，加上公共建設投資延續，營造業對未來半年景氣仍偏樂觀。不動產業方面，10月新屋交屋挹注不如預期，加上銀行核貸及撥款速度放緩，六都建物買賣移轉棟數較上月減少2.1%。未來自住需求仍可支撐市場，惟房貸條件及買賣雙方對價格的認知差距仍將影響交易回升速度，房市短期可望先盤整、後小幅回溫。