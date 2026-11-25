AI需求持續帶動台灣經濟強勁成長，但企業對未來景氣看法轉趨保守。台經院25日指出，美國期中選舉後政經局勢不確定性，以及聯準會持續升息帶來的金融市場壓力，是當前企業最擔憂的兩大變數，明年外銷訂單能否延續強勁動能、AI投資是否受到美國政治因素干擾，將是後續觀察重點。

台經院景氣預測中心主任孫明德表示，近期廠商最擔心的都是美國期中選舉後，未來政局及經濟政策的不確定性，以及美國聯準會「升升不息」對金融市場帶來的壓力，使廠商對未來景氣看法轉趨保守。

不過，孫明德強調，廠商目前只是保守，倒也不是看壞景氣，外界不必過度擔憂，現階段仍可且看且走，觀察明年外銷訂單能否延續目前的強勁表現，以及AI相關投資是否會因美國民主黨的政策主張而受到影響，這些都有待時間驗證。

台經院公布10月製造業營業氣候測驗點為98.94點，月減2.85點；服務業90.13點，月減2.09點，連續四個月下滑；營建業則微升至109.39點，顯示企業對景氣展望仍有分歧。

台經院分析，儘管美國部分州政府可能加強AI資料中心建置審查，使部分新案時程遞延，但預定於2027年上線的多數專案已經動工，加上全球AI算力需求持續攀升，短期內仍可支撐AI伺服器相關晶片需求，帶動國內晶圓代工、先進封裝及高階測試產能利用率維持高檔。

服務業方面，台經院指出，10月雖受惠百貨周年慶及連假消費商機，零售業景氣回溫，但金融市場波動拖累金融業表現。受聯準會升息預期升溫、AI業者舉債擴張疑慮及外資大舉賣超影響，10月台股下跌5.69%，使券商自營投資單月合計損益由盈轉虧，拖累整體服務業景氣表現。

營建業部分，台經院產經資料庫總監劉佩真指出，儘管缺工、建材價格及土石方處理成本居高不下，但受惠科技廠房興建及明年公共建設預算擴張，營造業對未來半年景氣仍偏樂觀。房市方面，在央行信用管制難以全面鬆綁、房貸利率維持高檔、銀行資金排擠效應及股房市脫鉤等因素下，預期明年住宅市場將以自住需求為主，呈現先盤整、後微幅回溫走勢。