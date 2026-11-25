美國總統川普關稅政策再添市場不確定因素！除了預告未來可能對進口晶片課徵最高200％關稅，市場也傳出，美國最快本周將公布新一輪關稅調查結果，調查對象涵蓋全球16個經濟體，台灣、中國大陸及歐盟均列入名單。關稅不確定性升高，引發亞洲金融市場賣壓，亞股早盤全面走弱，台股開盤重挫逾千點，再度失守4萬點大關；新台幣兌美元則以32.96元開盤，貶值2.1分。

匯銀人士分析，這波關稅調查其實是美國政府因應先前法院判決川普無權依原有方式課徵對等關稅，所提出的替代方案，改以《貿易法》第301條款調查，透過兩項不同議題的調查，重新建立關稅課徵依據。

其中，第一項是針對強迫勞動問題的301條款調查，台灣先前面臨的稅率為10％；第二項則是針對產能過剩問題進行調查。匯銀人士指出，若第二項調查最後僅加徵5％，且採不疊加方式計算，台灣關稅稅率將回到原先對等關稅的15％水準。

不過，市場目前仍關注美國本周公布調查結果後，是否會進一步調整各經濟體的關稅待遇，以及半導體是否被納入更高關稅的課徵範圍。尤其川普已預告可能對進口晶片課徵最高200％關稅，台灣身為全球半導體供應鏈的重要生產基地，相關政策動向勢必牽動台灣出口及資金市場。

匯市方面，美元指數早盤在103.8附近震盪，在關稅政策不確定性升高、亞洲股市同步下挫之際，新台幣也面臨貶值壓力，後續匯價走勢將持續受到外資動向、美元走勢及美國關稅政策牽動。