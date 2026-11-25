根據國發會推估，2020年至2050年，我國65歲以上人口將由378萬人成長至770萬人，增幅逾一倍。元大人壽因應高齡化趨勢及退休需求，推出「元大人壽金享元元美元利率變動型還本終身保險」，透過多元繳費年期、彈性的生存保險金給付機制及家庭保障設計，協助民眾提早布局退休生活，兼顧資產配置與家庭傳承。

「金享元元」從退休現金流、資產配置與家庭保障需求等面向出發，透過四大商品特色，提供保戶多元的退休規劃選擇。

特色一、彈性選擇生存保險金與給付周期，靈活打造現金流。「金享元元」繳費期滿後，保戶可依自身需求，選擇自保險年齡達50歲、55歲、60歲、65歲、70歲或85歲的保單周年日起開始領取生存保險金，並依不同給付年齡，按保單約定比例，領取生存保險金。在給付周期方面，生存保險金亦可選擇按月或按年給付，保戶可配合預計退休時間、日常生活支出及資金運用需求，選擇適合自己的領取方式。

特色二、多元繳費年期。該商品採美元收付，提供多元資產配置的選擇；繳費年期提供3年、6年及12年三種選擇，保戶可依自身財務狀況、資金運用等規劃，選擇適合的繳費方式。

特色三、屆退年齡啟動給付，提升退休資金規劃空間。 為因應退休生活需求，元大人壽「金享元元」有多種生存保險金給付年齡的設計，給付年齡越晚，適用的生存保險金給付比例愈高，保戶可依自身需求選擇適合的給付年齡，為人生下半場預作資金安排。

特色四、因應人生責任調整保障兼顧家庭守護與資產傳承。為守護人生不同階段的責任增加，保戶保險年齡未逾60歲時，保單每屆滿五年之保單周年日，或遇有結婚、生子、配偶身故等人生重要時期，保戶可依保單條款約定申請增加保險金額，因應人生責任變化適時調整保障。此外，可透過指定受益人與分期定期給付功能，兼顧保障與資產傳承。